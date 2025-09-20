Las dudas sobre la permanencia de María Pía Copello en 'Mande quien mande' sacudieron la farándula nacional en las últimas semanas. Desde que Magaly Medina aseguró que la influencer dejaría el programa de América TV, los rumores no cesaron, alimentando especulaciones sobre su futuro en la televisión y quién ocuparía su lugar en el espacio que condujo junto a Mario Hart y La Carlota durante tres años.

En medio de ese escenario, el pasado 19 de septiembre, María Pía confirmó que su salida de 'MQM' es definitiva, aunque ocurrirá en unos meses más y no en la fecha inicialmente prevista. Sin embargo, también confirmó que una nueva conductora sorpresa la reemplazará desde el lunes 22 de septiembre en el espacio, debido a una importante razón.

María Pía Copello confirma que una nueva conductora la reemplazará en 'Mande quien mande' desde este lunes

La carismática María Pía Copello aclaró que desde este lunes una nueva conductora asumirá temporalmente su lugar en 'Mande quien mande', ya que se ausentará del programa de América TV por unos días. Esta decisión responde a un viaje que realizará próximamente y no guarda relación con su salida definitiva del espacio, la cual, según ha indicado, se concretará más adelante.

Aunque prefirió no revelar la identidad de la figura que tomará su relevo en el magacín, envió un mensaje directo a su audiencia: "Lo que les dije que el lunes no venía sí es cierto, porque me voy a un viaje que no tiene nada que ver con que yo deje el programa; así que el lunes tendrán una nueva conductora sorpresa que les va a encantar", expresó.

¿Cuándo se va María Pía Copello de 'Mande quien mande'?

En su reciente pronunciamiento, María Pía Copello confirmó que continuará al frente de 'Mande quien mande' hasta finales de 2025. "Me quedo, para el gusto de los que me quieren, hasta diciembre; y lo que no, me tendrán que aguantar", expresó entre risas durante la emisión en vivo. Su compañero Carlos Vílchez, quien da vida al personaje de La Carlota, no tardó en añadir con picardía: "Piña, pues", en aparente alusión a quienes esperaban su pronta salida del programa de América TV.

Sobre el nuevo proyecto de María Pía, el periodista John Cano señaló que se trataría de un espacio en el horario estelar del canal 4, franja que históricamente ha estado asociada a Gisela Valcárcel. Asimismo, según declaraciones de Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', Laura Huarcayo sería quien tome la posta en 'MQM' una vez que Copello se retire definitivamente, mientras que Edson Dávila 'Giselo' la acompañaría como copresentador en el nuevo formato. No obstante, hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.