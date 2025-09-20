Durante los últimos meses, la vida personal de Génesis Tapia ha estado bajo la lupa mediática. La abogada y exmodelo protagonizó titulares en julio al anunciar el fin de su matrimonio con Kike Márquez Arévalo, luego de nueve años de relación y tres hijos en común. La decisión, según sus propias declaraciones, se dio tras una nueva decepción que la llevó a iniciar formalmente los trámites de divorcio. En ese momento, Tapia aseguró que no habría marcha atrás.

Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo ha dado un giro inesperado. El 19 de septiembre, Tapia sorprendió a sus seguidores al actualizar su estado sentimental en Facebook, confirmando que continúa casada con Márquez. La publicación fue acompañada por una fotografía en Instagram donde ambos aparecen tomados de la mano, además de unas palabras en la que él indica que seguirá luchando por su amor.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Génesis Tapia confirma reconciliación con Kike Márquez Arévalo

La confirmación de la reconciliación llegó de manera pública y directa. Génesis Tapia cambió su estado en redes sociales a "casada con Kike Márquez Arévalo". En Instagram, compartió una imagen junto a él, etiquetándolo junto a un emoji de corazón, además de subir un video donde se le ve cantando. La escena contrastó con el panorama de semanas atrás, cuando la abogada reveló que había iniciado el proceso de divorcio y que no contemplaba una nueva oportunidad.

Por su parte, Márquez también hizo lo propio en su cuenta de Instagram. Publicó la misma fotografía junto a Tapia con un mensaje que no pasó desapercibido: "El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor @/gtapiasosa. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios". La frase, acompañada de emojis románticos, fue interpretada como una declaración de compromiso renovado, luego de semanas de incertidumbre.

Génesis Tapia reafirma su matrimonio con Kike Márquez Arévalo. Foto: captura Facebook

Del anuncio de los trámites de divorcio a la reconciliación pública con Kike Márquez Arévalo

La historia entre Génesis Tapia y Kike Márquez Arévalo ha estado marcada por episodios de tensión y reconciliación. En julio, la exbailarina de 33 años declaró a Trome que había decidido cerrar el capítulo con su esposo tras descubrir que seguía enviando solicitudes de amistad a otras mujeres, iniciando así los trámites de su divorcio. Incluso mencionó que tenía pruebas y que evaluaba solicitar una indemnización por conducta deshonrosa. Poco después, Génesis publicó un romántico mensaje público para Kike, pero el exsaliente de la abogada, Joshua Franco, dejó entrever que ella seguía pendiente de sus redes sociales.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

No obstante, los gestos públicos del 19 de septiembre indican que la pareja está enfocada en mantener su matrimonio. La foto compartida en redes sociales, estaría relacionada con su aniversario y habría sido tomada en Panamá, según destaca la publicación de Kike Márquez Arévalo.