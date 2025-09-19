HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Espectáculos

Lucía de la Cruz se pronuncia tras ser acusada por su hijo de apropiarse de S/8.000: "No entiendo por qué habla tanta estup..."

¡Rompió en llanto! La cantante criolla Lucía de la Cruz no contuvo las lágrimas y explotó tras responder públicamente a su hijo Christian Wong, quien la acusó de quedarse con dinero que no le correspondía. La artista negó las acusaciones y lo tildó de mentiroso y mantenido.

Lucía de la Cruz y su hijo enfrentados por S/8.000. Foto: Composición LR/Captura 'Todo se filtra'
Lucía de la Cruz y su hijo enfrentados por S/8.000. Foto: Composición LR/Captura 'Todo se filtra'

"No entiendo por qué habla tanta estupidez", expresó la reconocida intérprete peruana Lucía de la Cruz, quien enfrentó el jueves 18 de septiembre un momento emocionalmente difícil tras responder a las graves declaraciones de su hijo, Christian Wong. El joven afirmó no haber recibido los S/8.000 soles que se habrían depositado por error en una cuenta a nombre de la artista y aseguró en una entrevista con el programa 'Todo se filtra' que jamás tuvo acceso a ese dinero y negó cualquier responsabilidad sobre su uso.

La reacción de la cantante no se hizo esperar. En una conversación telefónica con el mismo espacio televisivo, Lucía de la Cruz rompió su silencio, rechazó las acusaciones de su hijo y lo señaló directamente como una persona que miente. “Yo me comunico con él todos los días. No entiendo por qué dice tantas cosas falsas”, expresó visiblemente afectada.

TE RECOMENDAMOS

MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

PUEDES VER: Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: 'Es una sin talento'

lr.pe

Lucía de la Cruz indignada con su hijo por acusación

Luego de las declaraciones ofrecidas por Christian Wong, en las que negó haber gestionado o utilizado el dinero mencionado, la intérprete criolla no ocultó su indignación. “Yo nunca he sido mánager, tampoco he pagado músicos, jamás en mi vida he pagado músicos ni he sido su representante”, fue la afirmación del joven que detonó la molestia de la cantante.

Lucía de la Cruz, quien ha sostenido durante años una relación cercana con su hijo, manifestó sentirse traicionada por sus palabras. “Me duele que él diga que no le contesto las llamadas. Sabe perfectamente que hablamos todos los días. No estoy bien, me ha afectado profundamente”, declaró la artista durante el enlace telefónico con el programa de espectáculos.

La cantante, con una trayectoria que supera las cinco décadas, también expresó que esta situación le ha provocado un profundo dolor, especialmente por tratarse de una acusación pública que afecta su imagen y su relación personal con su hijo. “Christian me ha chocado en lo más grande de mi corazón”, añadió entre lágrimas.

PUEDES VER: Lucía de la Cruz se quiebra al revelar cómo se enteró de la muerte de su primer esposo: 'Tan solo tenía 21 años'

lr.pe

Lucía de la Cruz explota y le dice de todo a su hijo

La tensión creció aún más cuando Lucía de la Cruz arremetió directamente contra Christian Wong, acusándolo de ser un “mantenido”. La artista reveló que ha estado apoyando económicamente a su nieto, e incluso al propio Christian, quien constantemente —según su testimonio— le solicita dinero desde el extranjero.

“Apoyo a su hijo que está aquí cuando él no tiene plata, yo le mando su dinero al niño. Tengo a su hijo grande en mi casa viviendo conmigo”, expresó tajante la intérprete. Además, agregó: “Yo no entiendo por qué Christian habla tanta estupidez ahorita. Lo que más me choca es que miente, todos los días me pide dinero”.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La cantante también cuestionó las intenciones de su hijo al hacer públicas sus declaraciones. “¿Lo que está buscando es colgarse de mi fama? ¿Más?, ¿más de lo que le he ayudado en Perú? Ya no, basta”, exclamó con visible molestia.

Notas relacionadas
Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

LEER MÁS
Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Rondón responde fuerte a Gustavo Salcedo tras ser expuesto como "hombre clave" en presunta infidelidad de Maju Mantilla

Ricardo Rondón responde fuerte a Gustavo Salcedo tras ser expuesto como "hombre clave" en presunta infidelidad de Maju Mantilla

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Gigi Mitre afirma que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

Gigi Mitre afirma que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

LEER MÁS
Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

LEER MÁS
Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

LEER MÁS
Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota