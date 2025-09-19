"No entiendo por qué habla tanta estupidez", expresó la reconocida intérprete peruana Lucía de la Cruz, quien enfrentó el jueves 18 de septiembre un momento emocionalmente difícil tras responder a las graves declaraciones de su hijo, Christian Wong. El joven afirmó no haber recibido los S/8.000 soles que se habrían depositado por error en una cuenta a nombre de la artista y aseguró en una entrevista con el programa 'Todo se filtra' que jamás tuvo acceso a ese dinero y negó cualquier responsabilidad sobre su uso.

La reacción de la cantante no se hizo esperar. En una conversación telefónica con el mismo espacio televisivo, Lucía de la Cruz rompió su silencio, rechazó las acusaciones de su hijo y lo señaló directamente como una persona que miente. “Yo me comunico con él todos los días. No entiendo por qué dice tantas cosas falsas”, expresó visiblemente afectada.

TE RECOMENDAMOS MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

Lucía de la Cruz indignada con su hijo por acusación

Luego de las declaraciones ofrecidas por Christian Wong, en las que negó haber gestionado o utilizado el dinero mencionado, la intérprete criolla no ocultó su indignación. “Yo nunca he sido mánager, tampoco he pagado músicos, jamás en mi vida he pagado músicos ni he sido su representante”, fue la afirmación del joven que detonó la molestia de la cantante.

Lucía de la Cruz, quien ha sostenido durante años una relación cercana con su hijo, manifestó sentirse traicionada por sus palabras. “Me duele que él diga que no le contesto las llamadas. Sabe perfectamente que hablamos todos los días. No estoy bien, me ha afectado profundamente”, declaró la artista durante el enlace telefónico con el programa de espectáculos.

La cantante, con una trayectoria que supera las cinco décadas, también expresó que esta situación le ha provocado un profundo dolor, especialmente por tratarse de una acusación pública que afecta su imagen y su relación personal con su hijo. “Christian me ha chocado en lo más grande de mi corazón”, añadió entre lágrimas.

Lucía de la Cruz explota y le dice de todo a su hijo

La tensión creció aún más cuando Lucía de la Cruz arremetió directamente contra Christian Wong, acusándolo de ser un “mantenido”. La artista reveló que ha estado apoyando económicamente a su nieto, e incluso al propio Christian, quien constantemente —según su testimonio— le solicita dinero desde el extranjero.

“Apoyo a su hijo que está aquí cuando él no tiene plata, yo le mando su dinero al niño. Tengo a su hijo grande en mi casa viviendo conmigo”, expresó tajante la intérprete. Además, agregó: “Yo no entiendo por qué Christian habla tanta estupidez ahorita. Lo que más me choca es que miente, todos los días me pide dinero”.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La cantante también cuestionó las intenciones de su hijo al hacer públicas sus declaraciones. “¿Lo que está buscando es colgarse de mi fama? ¿Más?, ¿más de lo que le he ayudado en Perú? Ya no, basta”, exclamó con visible molestia.