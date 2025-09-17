HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Vania Bludau conmueve al revelar pérdida de su mascota y da desgarrador testimonio: "El dolor que siento en mi corazón"

La influencer Vania Bludau compartió un emotivo mensaje con sus seguidores a través de sus redes sociales. La noticia generó gran impacto en su comunidad.

Vania Bludau perdió a su mascota. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Vania Bludau perdió a su mascota. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La reconocida modelo e influencer peruana Vania Bludau conmovió a sus miles de seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, un hecho profundamente doloroso: el fallecimiento de su perrito Gastón, con quien compartió más de una década de su vida. Alejada de la televisión peruana desde hace varios meses, Bludau rompió su silencio con un mensaje íntimo y emotivo que ha generado gran empatía entre sus fanáticos y el público en general.

La noticia fue dada a conocer el martes 16 de septiembre mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Allí, la exchica reality expresó su tristeza y rememoró los momentos compartidos con su mascota, a quien consideraba un miembro más de su familia. El mensaje, acompañado de fotografías y recuerdos, rápidamente se viralizó, generando reacciones de apoyo y consuelo por parte de sus seguidores.

Vania Bludau anuncia pérdida familiar

Con un profundo y desgarrador mensaje, Vania Bludau abrió su corazón y contó que su querido perrito Gastón falleció tras acompañarla durante más de 12 años. La influencer compartió que su mascota luchó hasta el final, pero su salud ya no le permitía continuar. “Mi Gastoncito se fue hoy después de acompañarme más de 12 años. Fue muy triste verlo luchando por mantenerse junto a nosotros, pero ya no podía más”, escribió en sus redes sociales.

La publicación de Bludau estuvo cargada de sentimiento y nostalgia. “Me parte el corazón que el coro de los 'Gastones' perdió un integrante. Y ya no estará mi gordo pidiéndome pollito cada que me veía almorzar”, agregó, en referencia a una rutina que compartían a diario. El mensaje fue acompañado por varias imágenes de Gastón a lo largo de los años, que reflejan el vínculo único entre ambos.

En su extenso mensaje, la modelo hizo una entrañable descripción del carácter de su mascota, resaltando los detalles que lo hacían único. “Nadie más que él me rechazó besos y me causa una gran sonrisa al recordarlo así... solo él caminaba como un pequeño caballito de barbas frondosas y un ladrido grave como de señor mayor”, compartió. La pérdida de Gastón ha marcado un antes y un después en la vida de Bludau, quien encontró en su compañía un refugio constante.

Vania Bludau sorprende con fuerte comentario sobre Mario Irivarren: "Tampoco me interesa”

Vania Bludau abandona el Perú con un emotivo mensaje tras no ganar 'El gran chef famosos': “Fue un año de quiebre y renacimiento”

Vania Bludau se quiebra al recordar drama que vivió tras perder a bebé de 2 meses: "Entré en crisis"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la televisión: "Tengo información de primera mano"

Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

