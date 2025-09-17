Vania Bludau conmueve al revelar pérdida de su mascota y da desgarrador testimonio: "El dolor que siento en mi corazón"
La influencer Vania Bludau compartió un emotivo mensaje con sus seguidores a través de sus redes sociales. La noticia generó gran impacto en su comunidad.
La reconocida modelo e influencer peruana Vania Bludau conmovió a sus miles de seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, un hecho profundamente doloroso: el fallecimiento de su perrito Gastón, con quien compartió más de una década de su vida. Alejada de la televisión peruana desde hace varios meses, Bludau rompió su silencio con un mensaje íntimo y emotivo que ha generado gran empatía entre sus fanáticos y el público en general.
La noticia fue dada a conocer el martes 16 de septiembre mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Allí, la exchica reality expresó su tristeza y rememoró los momentos compartidos con su mascota, a quien consideraba un miembro más de su familia. El mensaje, acompañado de fotografías y recuerdos, rápidamente se viralizó, generando reacciones de apoyo y consuelo por parte de sus seguidores.
Vania Bludau anuncia pérdida familiar
Con un profundo y desgarrador mensaje, Vania Bludau abrió su corazón y contó que su querido perrito Gastón falleció tras acompañarla durante más de 12 años. La influencer compartió que su mascota luchó hasta el final, pero su salud ya no le permitía continuar. “Mi Gastoncito se fue hoy después de acompañarme más de 12 años. Fue muy triste verlo luchando por mantenerse junto a nosotros, pero ya no podía más”, escribió en sus redes sociales.
La publicación de Bludau estuvo cargada de sentimiento y nostalgia. “Me parte el corazón que el coro de los 'Gastones' perdió un integrante. Y ya no estará mi gordo pidiéndome pollito cada que me veía almorzar”, agregó, en referencia a una rutina que compartían a diario. El mensaje fue acompañado por varias imágenes de Gastón a lo largo de los años, que reflejan el vínculo único entre ambos.
En su extenso mensaje, la modelo hizo una entrañable descripción del carácter de su mascota, resaltando los detalles que lo hacían único. “Nadie más que él me rechazó besos y me causa una gran sonrisa al recordarlo así... solo él caminaba como un pequeño caballito de barbas frondosas y un ladrido grave como de señor mayor”, compartió. La pérdida de Gastón ha marcado un antes y un después en la vida de Bludau, quien encontró en su compañía un refugio constante.