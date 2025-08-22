HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Génesis Tapia hace romántica dedicatoria a Kike Márquez tras reconciliación, pero su exsaliente la expone: “¿Otra vez?”

Génesis Tapia celebró su reconciliación con Kike Márquez a través de una romántico video, sin imaginar que su exsaliente Joshua Franco la expondría mostrando un gesto suyo que generó controversia.

Génesis Tapia y su esposo se fueron de viaje, mientras Joshua Franco revelaba un gesto en redes. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok
Génesis Tapia y su esposo se fueron de viaje, mientras Joshua Franco revelaba un gesto en redes. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok | instagram/tiktok

Génesis Tapia no se esconde más y en redes sociales volvió a gritar su amor por Kike Márquez. La exchica reality sorprendió a sus seguidores al dedicarle una canción romántica al empresario durante su viaje a Tarapoto, donde también compartió fotografías y detalles de los gestos cariñosos que ha recibido de él. Todo esto ocurre semanas después de que la propia Tapia anunciara públicamente su separación y lo acusara de haberla traicionado nuevamente.

En medio de esta demostración de amor, el exsaliente de Tapia, Joshua Franco, encendió la polémica desde TikTok al exponer un gesto de la exchica reality en redes. El joven mostró que, horas antes de que ella publicara su dedicatoria a Márquez, Génesis habría guardado en “favoritos” uno de sus videos. “¿Otra vez? No gracias, te van a jalar las orejas”, comentó Franco, dejando abierta la especulación de que Génesis Tapia aún estaría pendiente de él.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Argentina dos días antes de ruptura: Magaly Medina expone registros migratorios

lr.pe

Génesis Tapia se va de viaje con Kike Márquez y confirma reconciliación

A través de sus redes sociales, Génesis Tapia compartió un momento íntimo al grabarse dentro de su auto cantando el tema ‘Me sobran las palabras’, el cual acompañó con una clara dedicatoria al padre de sus hijos, Kike Márquez. “Siento que te amo más, que hoy me gustas más”, entonó la exchica reality mientras etiquetaba a su pareja en la publicación.

La respuesta de Márquez no tardó en llegar, ya que reposteó la historia en su cuenta y agradeció el gesto con un mensaje cargado de afecto. “Gracias por dedicármela. ¡Yo también siento que te amo más!”, escribió el empresario, confirmando que la pareja atraviesa un proceso de reconciliación y que han decidido apostar nuevamente por su relación.

Tras su viaje anterior a Brasil, los esposos decidieron continuar fortaleciendo su vínculo con una escapada a Tarapoto, a donde fueron acompañados de sus hijos. La también abogada mostró en redes la habitación decorada con pétalos de rosa que formaban la frase “Te amo” en la cama, además de un video de Márquez sin camiseta lavando los platos. Juntos disfrutaron de momentos familiares en una casa de campo rodeada de naturaleza.

PUEDES VER: Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: 'No trato así a la gente'

lr.pe

Exsaliente de Génesis Tapia revela detalles de su relación

Joshua Franco estuvo como invitado en el programa ‘Magaly TV: la firme’ para contar detalles del vínculo que mantuvo con Génesis Tapia antes de que la exchica reality retomara su relación con Kike Márquez. Durante la entrevista, el empresario de 30 años sorprendió al revelar los altos gastos que realizó en sus citas con la también abogada. “Bueno, eso fue la más cara, ¿no? Eso como 6.000 soles, creo”, comentó sobre una cena, dejando impresionada a Magaly Medina.

Sin embargo, Génesis Tapia negó haber formalizado la relación y rechazó que él haya sido un “amante”. A pesar de ello, Franco mostró mensajes donde la exbailarina le escribía “Soy tu novia. Respete”. Además, reveló que en su celular lo tenía guardado bajo el nombre de “Amor bello”, lo que para él confirmaría que sí existió un vínculo sentimental más allá de simples salidas.

Notas relacionadas
Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

LEER MÁS
Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

LEER MÁS
Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

LEER MÁS
Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Espectáculos

Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Esto es guerra por el rating"

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota