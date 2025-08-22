Génesis Tapia no se esconde más y en redes sociales volvió a gritar su amor por Kike Márquez. La exchica reality sorprendió a sus seguidores al dedicarle una canción romántica al empresario durante su viaje a Tarapoto, donde también compartió fotografías y detalles de los gestos cariñosos que ha recibido de él. Todo esto ocurre semanas después de que la propia Tapia anunciara públicamente su separación y lo acusara de haberla traicionado nuevamente.

En medio de esta demostración de amor, el exsaliente de Tapia, Joshua Franco, encendió la polémica desde TikTok al exponer un gesto de la exchica reality en redes. El joven mostró que, horas antes de que ella publicara su dedicatoria a Márquez, Génesis habría guardado en “favoritos” uno de sus videos. “¿Otra vez? No gracias, te van a jalar las orejas”, comentó Franco, dejando abierta la especulación de que Génesis Tapia aún estaría pendiente de él.

Génesis Tapia se va de viaje con Kike Márquez y confirma reconciliación

A través de sus redes sociales, Génesis Tapia compartió un momento íntimo al grabarse dentro de su auto cantando el tema ‘Me sobran las palabras’, el cual acompañó con una clara dedicatoria al padre de sus hijos, Kike Márquez. “Siento que te amo más, que hoy me gustas más”, entonó la exchica reality mientras etiquetaba a su pareja en la publicación.

La respuesta de Márquez no tardó en llegar, ya que reposteó la historia en su cuenta y agradeció el gesto con un mensaje cargado de afecto. “Gracias por dedicármela. ¡Yo también siento que te amo más!”, escribió el empresario, confirmando que la pareja atraviesa un proceso de reconciliación y que han decidido apostar nuevamente por su relación.

Tras su viaje anterior a Brasil, los esposos decidieron continuar fortaleciendo su vínculo con una escapada a Tarapoto, a donde fueron acompañados de sus hijos. La también abogada mostró en redes la habitación decorada con pétalos de rosa que formaban la frase “Te amo” en la cama, además de un video de Márquez sin camiseta lavando los platos. Juntos disfrutaron de momentos familiares en una casa de campo rodeada de naturaleza.

Exsaliente de Génesis Tapia revela detalles de su relación

Joshua Franco estuvo como invitado en el programa ‘Magaly TV: la firme’ para contar detalles del vínculo que mantuvo con Génesis Tapia antes de que la exchica reality retomara su relación con Kike Márquez. Durante la entrevista, el empresario de 30 años sorprendió al revelar los altos gastos que realizó en sus citas con la también abogada. “Bueno, eso fue la más cara, ¿no? Eso como 6.000 soles, creo”, comentó sobre una cena, dejando impresionada a Magaly Medina.

Sin embargo, Génesis Tapia negó haber formalizado la relación y rechazó que él haya sido un “amante”. A pesar de ello, Franco mostró mensajes donde la exbailarina le escribía “Soy tu novia. Respete”. Además, reveló que en su celular lo tenía guardado bajo el nombre de “Amor bello”, lo que para él confirmaría que sí existió un vínculo sentimental más allá de simples salidas.