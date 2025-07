Génesis Tapia anuncio el fin de su matrimonio con su esposo Kike Márquez, con quien se casó en 2016 y con quien tiene tres hijos. La abogada de 33 años aseguró que se cansó de darle oportunidades al empresario, luego de descubrir que seguía enviando solicitudes de amistad a distintas mujeres.

“Descubrí que seguía mandando solicitudes de amistad, pues una de mis seguidoras me escribió y con eso doy por cerrado este capítulo en mi vida”, le confirmó la exbailarina a Trome. Además, señaló que no piensa darle una nueva oportunidad al padre de sus hijos.

“Ya no, se dieron las oportunidades y no las aprovecharon. Ya está, volteamos la página. Un hombre que no respeta a su familia no sirve para nada”, compartió Tapia. Cabe recordar que Márquez ya había sido ampayado por las cámaras de Magaly Medina ingresando a un hostal con una joven, hecho que el mismo reconoció como una traición. Pese a esto, la exmodelo decidió perdonarlo en ese momento.

Génesis Tapia comienza su divorcio y podría exigir una indemnización a Kike Márquez

Génesis Tapia también le confirmó al mismo medio que ya inició los trámites de divorcio con Kike Márquez. Además, advirtió que evalúa pedirle una indemnización al empresario. “Estoy evaluando divorciarme por conducta deshonrosa y pedir una indemnización. Me ocupé de guardar todas las pruebas. Vamos a ver cómo se porta con mis hijos también”, indicó la exchica reality.

Por otra parte, aseguró que ya viene disfrutando de su etapa de mujer soltera y que está ampliando su círculo de amistades para, más adelante, darse una nueva oportunidad en el amor. “En realidad ya venía haciéndome la idea, no estoy con nadie, pero me estoy dando la oportunidad de ampliar mi círculo de amistades. Veremos qué pasa más adelante, mi prioridad son mi trabajo y mis hijos. Va a pasar mucho tiempo para que acepte una relación”, confeso la jurista a Trome.

Génesis Tapia y Kike Márquez. Foto: Instagram.

¿Cuántos hijos tiene Génesis Tapia y quiénes son sus padres?

La exintegrante de ‘Combate’ tiene 5 hijos en total. Los últimos tres son fruto de su relación con Kike Márquez. Incluso, el último de ellos, llamado Adonay, nació el 14 de febrero de este año en un parto que presentó complicaciones “Mi hijo nació prematuro, con un agujero en el corazón por su culpa (Kike Márquez)”, reveló Génesis Tapia responsabilizando al empresario por sus traiciones.

Los otros dos herederos de la exbailarina son producto de dos relaciones distintas. El padre de su hija mayor es Ray Van Hemelf, mientras que el segundo es hijo de su expareja, Marco Espinoza.