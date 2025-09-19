Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz estuvo como invitado en el pódcast ‘Ouke’ conducido por Carlos Orosco, Macla Yamada y Daniel Marquina. En un inicio, la conversación giró en torno a la medicina natural y alternativa. Sin embargo, cuando la charla transcurría de manera amena, nadie imaginó que el exconductor de ‘Esto es Guerra’ confesaría que enfrenta dos enfermedades crónicas: la psoriasis (enfermedad a la piel) y la migraña, la cual, según detalló sobre esta última, heredaron sus hijos.

Al hablar sobre cómo las sobrelleva, aseguró que intenta hacerlo sin recurrir a pastillas, aunque reconoció que no siempre lo consigue. “Mira, yo tengo dos enfermedades crónicas: una es la migraña y otro es la psoriasis. Trato de manejarlo sin la necesidad de la pastilla, pero la migraña en algunos momentos no la puedo combatir con nada y tengo que pepearme”, expuso el presentador de Willax, lo que generó la sorpresa de los presentadores del pódcast.

Gian Piero Díaz revela que sus hijos heredaron la migraña que él combate

Gian Piero Díaz, de 48 años, señaló que la migraña que sufre desde la infancia también la heredaron sus hijos, e incluso su esposa lo padece. “Yo lo tengo (migraña) desde los seis años, mi esposa también lo tiene y mis hijos han heredado la migraña”, contó de manera seria.

Cansado de lidiar con esta enfermedad, el presentador de ‘Entrometidos’ de Willax reveló que buscó todo tipo de soluciones alternativas, aunque en una ocasión llegó a un extremo que terminó empeorando su migraña.

“A mí, de chibolo para quitarme la migraña, en el colmo de intentar varias cosas alternativas, llegó una persona a mi casa y me dijo: la coronta del choclo la secas al sol, la dejas un tiempo, y cuando esté bien seca la prendes, la apagas y ese humo lo inhalas. Pero ese día me dio una migraña espantosa, ese día”, relató con su característico estilo.

¿Quién es la esposa de Gian Piero Díaz y cuantos hijos tiene el presentador?

Gian Piero Díaz está casado con Borka Bozovich, de 42 años, quien se dedica a educación inicial. Ambos mantienen una sólida relación de más de 20 años, la cual sellaron con su matrimonio en 2006. Actualmente, tienen dos hijos.

Lo particular es que el presentador reveló que evita compartir fotos junto a la madre de sus hijos en sus redes sociales para no ser tema de conversación en la farándula peruana. “Las únicas dos fotos que tengo con mi esposa son la del día que me casé y la otra es en el avant premiere de ‘Sobredosis de amor’, después de 12 años”, contó Gian Piero al programa ‘Estás en todas’