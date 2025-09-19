HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump anuncia nuevo ataque a lancha que trasladaba droga
Trump anuncia nuevo ataque a lancha que trasladaba droga     Trump anuncia nuevo ataque a lancha que trasladaba droga     Trump anuncia nuevo ataque a lancha que trasladaba droga     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Espectáculos

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

“Tengo que pepearme”, reveló el conductor Gian Piero Díaz en el pódcast ‘Ouke’, destapando un detalle desconocido de su vida personal que también afecta a sus hijos y a su esposa.

Gian Piero Díaz fue conductor durante varios años de 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América TV.
Gian Piero Díaz fue conductor durante varios años de 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América TV.

Gian Piero Díaz estuvo como invitado en el pódcast ‘Ouke’ conducido por Carlos Orosco, Macla Yamada y Daniel Marquina. En un inicio, la conversación giró en torno a la medicina natural y alternativa. Sin embargo, cuando la charla transcurría de manera amena, nadie imaginó que el exconductor de ‘Esto es Guerra’ confesaría que enfrenta dos enfermedades crónicas: la psoriasis (enfermedad a la piel) y la migraña, la cual, según detalló sobre esta última, heredaron sus hijos.

Al hablar sobre cómo las sobrelleva, aseguró que intenta hacerlo sin recurrir a pastillas, aunque reconoció que no siempre lo consigue. “Mira, yo tengo dos enfermedades crónicas: una es la migraña y otro es la psoriasis. Trato de manejarlo sin la necesidad de la pastilla, pero la migraña en algunos momentos no la puedo combatir con nada y tengo que pepearme”, expuso el presentador de Willax, lo que generó la sorpresa de los presentadores del pódcast.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

lr.pe

Gian Piero Díaz revela que sus hijos heredaron la migraña que él combate

Gian Piero Díaz, de 48 años, señaló que la migraña que sufre desde la infancia también la heredaron sus hijos, e incluso su esposa lo padece. “Yo lo tengo (migraña) desde los seis años, mi esposa también lo tiene y mis hijos han heredado la migraña”, contó de manera seria.

Cansado de lidiar con esta enfermedad, el presentador de ‘Entrometidos’ de Willax reveló que buscó todo tipo de soluciones alternativas, aunque en una ocasión llegó a un extremo que terminó empeorando su migraña.

“A mí, de chibolo para quitarme la migraña, en el colmo de intentar varias cosas alternativas, llegó una persona a mi casa y me dijo: la coronta del choclo la secas al sol, la dejas un tiempo, y cuando esté bien seca la prendes, la apagas y ese humo lo inhalas. Pero ese día me dio una migraña espantosa, ese día”, relató con su característico estilo.

PUEDES VER: Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

lr.pe

¿Quién es la esposa de Gian Piero Díaz y cuantos hijos tiene el presentador?

Gian Piero Díaz está casado con Borka Bozovich, de 42 años, quien se dedica a educación inicial. Ambos mantienen una sólida relación de más de 20 años, la cual sellaron con su matrimonio en 2006. Actualmente, tienen dos hijos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Lo particular es que el presentador reveló que evita compartir fotos junto a la madre de sus hijos en sus redes sociales para no ser tema de conversación en la farándula peruana. “Las únicas dos fotos que tengo con mi esposa son la del día que me casé y la otra es en el avant premiere de ‘Sobredosis de amor’, después de 12 años”, contó Gian Piero al programa ‘Estás en todas’

Notas relacionadas
Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS
Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

LEER MÁS
Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de La Joya llega en presunto estado de ebriedad a evento protocolar de entrega de vehículos: "He tomado dos copas, ¿qué hay de malo?"

Argentina vs Brasil EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: las brasileñas ganan el segundo set

Usuarios reportaron caída de las plataformas de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Espectáculos

Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

Michelle Soifer lanza ‘Rubia con tu plata’ y usuarios aseguran que es una tiradera contra Leslie Shaw: “Una indirecta bien directa”

Corazón Serrano deslumbra en la televisión de Estados Unidos y conquista con su música: "Son embajadores de la cumbia peruana"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota