Robotín confesó el secreto de cómo obtuvo su visa para trabajar en Estados Unidos por tres años: “Apostó por mí”
Cómico Robotín señaló a Magaly Medina que gana en dólares haciendo su show en las calles norteamericanas, sin ningún problema, pese a que las patrullas pasar por su lado en un contexto de deportaciones masivas.
Robotín fue entrevistado en vivo por Magaly Medina debido al éxito económico que está alcanzando en los Estados Unidos. El cómico contó a la presentadora que puede trabajar en las calles o locales durante tres años gracias a la visa que logró obtener. Incluso comparó su situación actual con lo que vivía en Perú, dónde, según él, el serenazgo lo sacaba constantemente del Jirón de la Unión.
“Las patrullas aquí no me dicen nada cuando pasan por mi costado. Igual, si me dicen algo, tengo la visa para mostrárselas”, declaró emocionado Alan Castillo, nombre real de Robotín.
Sin embargo, cuando Magaly Medina le preguntó sobre cómo obtuvo la visa, el cómico respondió: “Apostó por mí”, contó al inicio.
Robotín detalla como obtuvo su visa para trabajar en Estados Unidos
Magaly Medina quedó gratamente sorprendida, ya que actualmente es muy complicado para los peruanos y otros latinoamericanos trabajar o incluso vivir en los Estados Unidos, debido a las deportaciones implementadas durante el gobierno de Donald Trump. Por ello, le preguntó al humorista cómo consiguió su visa, y él aseguró que fue gracias a un promotor.
“Aquí en Estados Unidos hay un promotor peruano que aposto por mí e hizo el trámite un año antes. Y gracias a Dios, en junio me llamaron para la entrevista y se aprobó. Tengo la visa de trabajo por tres años. He venido como showman, eso dice en mi visa”, aclaró ‘el hombre de hojalata’, añadiendo que actualmente vive en la casa de este promotor y que gana dinero gracias a su apoyo.
¿Cuánto dinero gana Robotín en los Estados Unidos?
Robotín también le contó a Magaly Medina que su estancia en Estados Unidos le ha permitido mejorar notablemente su situación económica y que busca ganar todo lo posible para invertirlo en un negocio en Perú.
El cómico señaló que, con solo una hora de trabajo en las calles de Las Vegas haciendo su show de ‘hombre estatua’, llega a ganar hasta 200 dólares. Acotó que solo trabaja ese tiempo debido al dolor de espalda que sufre.