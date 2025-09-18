HOYSuscripcion LR Focus

Robotín sorprende al exhibir los dólares que gana en Las Vegas, pero usuarios le advierten: "No lo gastes en casinos"

Desde Estados Unidos, Robotín muestra cómo se gana la vida con su arte callejero. Sin embargo, los usuarios, en redes sociales, lo aconsejaron a no malgastar el dinero que gane.

Robotín dejó Perú para reinventarse en Estados Unidos. Foto: composición LR/difusión
Robotín dejó Perú para reinventarse en Estados Unidos. Foto: composición LR/difusión

Alán Castillo, más conocido como Robotín, mostró con orgullo cómo se viene ganando la vida en las calles de Las Vegas, Estados Unidos, tras dejar el Perú para empezar de cero. A través de sus redes sociales, el popular comediante compartió los dólares que obtiene con su arte de mimo; sin embargo, rápidamente los usuarios le advirtieron que no malgaste sus ganancias en los famosos casinos de la ciudad.

“Con todo respeto y aprecio, espero que no lo gastes en los casinos”, “Que te vaya muy bien, amigo Robotín, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa” y “Si el negocio va bien, quédate más tiempo” fueron algunos de los consejos y muestras de cariño que los usuarios dejaron en el video compartido por el comediante en su cuenta de TikTok.

PUEDES VER: Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: 'Me siento muy afectada'

Robotín muestra cómo se gana la vida en las calles de Las Vegas y mande fuerte mensaje contra autoridades de Perú

Robotín decidió probar suerte lejos del Perú y desde su partida ha compartido en redes sociales los momentos más importantes de su nueva etapa en Estados Unidos. Recientemente, publicó un video desde las calles de Las Vegas, donde, con su clásica vestimenta plateada, mostró los dólares que gana con su arte callejero.

En la misma publicación, el artista aprovechó para lanzar una crítica a las autoridades peruanas por la falta de apoyo al arte urbano. “Ojalá algún día sea libre el arte en mi país, solo te dicen saca permiso y cuando vas te dicen que no hay”, escribió, comparando la burocracia en el Perú con la facilidad que encontró para trabajar en las calles de Estados Unidos.

PUEDES VER: Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: 'Se gana más dinero que en la TV'

Robotín lamenta no haber cambiado sus billetes peruanos a dólares

El comediante relató que, al llegar a Estados Unidos, no pudo comprar alimentos en los locales de comida rápida porque no logró cambiar sus billetes peruanos por dólares antes de salir del país. "Estoy triste, no me quieren vender, lo que pasa es que soy el único baboso que trae soles a Estados Unidos, me olvidé de cambiar. Me pasé de baboso", afirmó.

Sin embargo, a pesar de este incidente, Robotín, ha mostrado su optimismo por un nuevo comienzo en Norteamérica, donde ha expresado que trabajar en lo que más le gusta, lo ha llevado a superar los problemas que se le presentan. En redes sociales, sus seguidores le desearon lo mejor y le recomendaron que sea prudente en sus decisiones.

