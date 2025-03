Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, atraviesa un difícil momento personal tras denunciar públicamente que su expareja, Yazmín Rojas, no le permite ver a su hija biológica. El cómico afirmó que la menor estaría desatendida y que, en un intento por visitarla, tuvo que recurrir a la Policía, pues le negaron el acceso. Ante esta situación, ha decidido solicitar la custodia legal de la pequeña.

El artista, quien se hizo conocido por su personaje de ‘Robotín’, brindó declaraciones en el programa ‘Todo se filtra’, en el que aseguró que su expareja se ausenta constantemente del hogar y que las menores no reciben los cuidados necesarios. Además, mostró conversaciones en las que su hija le confirma que su madre le ha prohibido responderle los mensajes.

Robotín llamó a la Policía tras no poder ver a su hija

Robotín enfrenta un nuevo drama familiar. En una reciente entrevista en el programa ‘Todo se filtra’ de Panamericana, el cómico denunció que su expareja, Jazmín Rojas, no le permite ver a su hija biológica. Además, la acusa de descuidar a la menor y de dejarla sola junto a sus hermanas.

Ante esta situación, Robotín anunció que tomará medidas legales para solicitar la custodia de su hija. "Para mí, ella no es una buena madre, está descuidando mucho a mis hijas, y lo único que me queda es luchar por mi hija biológica", declaró el artista.

Según relató, el pasado lunes 3 de marzo acudió al domicilio de Rojas con la intención de ver a su hija, tal como lo había acordado. Sin embargo, al llegar, su expareja no le permitió visitarla. Ante esta negativa, el cómico tuvo que recurrir a la ayuda de los efectivos policiales para intentar ver a la menor.

"Anoche fui a ver a mi hija de costumbre, la saco normalmente los domingos, pero quedé en ir el lunes y no me dejó sacarla", explicó en su testimonio. Además, aseguró que tiene conversaciones de WhatsApp en el que Rojas le pide a su hija que no responda los mensajes de su padre.

En un video grabado por el propio Robotín, se puede escuchar el momento en que la menor llora mientras se encuentra dentro de la vivienda. "Si no hay dinero, no hay bebés", habría dicho Rojas según el testimonio del artista en el programa ‘Todo se filtra’.

El cómico no solo denuncia que no puede ver a su hija, sino que también acusa a su expareja de no brindarle un ambiente adecuado para su crianza. "No comen a sus horas, ella no para en su casa", afirmó. Además, reveló que Rojas tiene actualmente cuatro hijos y está esperando un quinto.