USA

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que gobierno de Donald Trump podría imponer hasta 20 meses de prisión a inmigrantes implicados en fraude migratorio.

USCIS indica que Donald Trump deportará a inmigrantes implicados en fraude de Visa U.
USCIS indica que Donald Trump deportará a inmigrantes implicados en fraude de Visa U. | Composición LR

Nuevas advertencias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que los inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados del país si participan en esquemas de fraude de visas.

El aviso de USCIS surgió tras el caso de Rambhai Patel. Este inmigrante de la India fue acusado de organizar robos armados simulados para facilitar solicitudes fraudulentas de la Visa U.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo' Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

USCIS advierte que inmigrantes serán sentenciados y deportados por este delito

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el inmigrante Rambhai Patel fue sentenciado a 20 meses y 8 días en una prisión federal de Nueva York. Este extranjero también deberá cumplir una pena de dos años bajo libertad supervisada y entregar los 850.000 dólares que obtuvo mediante un esquema de solicitudes fraudulentas de la Visa U.

USCIS informó que Patel organizó al menos 18 robos simulados en tiendas, licorerías y restaurantes para que los dueños o vendedores fingieran ser víctimas de crímenes violentos y así solicitar el beneficio migratorio.

Uno de los implicados llegó a pagar hasta 20.000 dólares por participar en el esquema. Patel se enfrentará a un proceso de deportación inmediato tras cumplir la condena impuesta por el tribunal federal de Boston.

USCIS informó que Donald Trump sancionará y deportará a inmigrantes involucrados en esquemas de fraude de visas. Foto: composición LR

USCIS informó que Donald Trump sancionará y deportará a inmigrantes involucrados en esquemas de fraude de visas. Foto: composición LR

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen 'los días contados' en Venezuela

lr.pe

Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos

La administración de Donald Trump anunció que aplicará con fuerza la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para identificar y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

En ese contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes involucrados en fraude migratorio podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.

Esta advertencia se emitió luego de que el gobierno de Trump informara que un inmigrante colombiano intentó simular casos de asilo para aprovecharse del sistema migratorio.

