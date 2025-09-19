Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

Alan Castillo 'Robotín' reveló cómo se gana la vida en los Estados Unidos al programa de Magaly TV. Foto: Composición LR/Instagram.

Alan Castillo 'Robotín' reveló cómo se gana la vida en los Estados Unidos al programa de Magaly TV. Foto: Composición LR/Instagram.

Robotín, el famoso cómico peruano, se encuentra actualmente en Estados Unidos trabajando en las calles de Las Vegas gracias a la visa que obtuvo, la cual le permite permanecer por tres años en ese lugar. En conversación con Magaly Medina, el humorista expreso su satisfacción, pues aseguró que en ese país sí le permiten trabajar, a diferencia de lo que vivía en Jirón de la Unión, en el Centro de Lima.

“Aquí no es como en Perú. Aquí no encuentro ningún serenazgo que me bota como en Jirón de la unión. Es diferente, aquí quieren el arte y la visa me permite trabajar en las calles”, comentó ‘el hombre de hojalata’ por videollamada a la 'urraca'.

Asimismo, reveló cuánto llega a ganar con su show de hombre estatua en las calles norteamericanas. “Me paro una hora o dos horas y me hago 150 o 200 dólares”, sostuvo Alan Castillo, nombre real de Robotín.

¿Cómo consiguió Robotín una visa de trabajo que le permite trabajar en EE. UU. por tres años?

Magaly Medina se mostró sorprendida al conocer que, en un contexto donde muchos peruanos y latinoamericanos sufren para conseguir permisos laborales en Estados Unidos, el caso de Robotín es totalmente distinto. Por ello, la polémica conductora le consultó cómo consiguió la ansiada visa que le permite trabajar sin inconvenientes durante tres años en ese país.

“Aquí en Estados Unidos hay un promotor peruano que apostó por mí e hizo el trámite un año antes. Y gracias a Dios, en junio me llamaron para la entrevista y se aprobó. Tengo la visa de trabajo por tres años. He venido como showman, eso dice en mi visa, y puedo trabajar en las calles como en locales”, explicó el humorista caracterizado como Robotín.

¿Robotín se quedará a vivir en Estados Unidos?

Ante el buen momento económico que atraviesa en Estados Unidos, Magaly Medina le consultó al cómico si planeaba quedarse a radicar en ese país. Robotín confesó que le ilusiona esa idea, aunque por ahora no será posible debido a compromisos pactados en Perú.

“Mi regreso (a Perú) es en noviembre. He venido solo por dos meses, de ahí regreso a Perú por unas presentaciones que tengo. Pero de nuevo yo regreso en enero y febrero y me quedaré un año aquí”, indicó. Además, comentó que su sueño en ese país es ser contratado por el público latino para sus shows, ya que no ha encontrado muchos peruanos en ese estado.