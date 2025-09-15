Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"
Comediante Robotín dejó el Perú y buscará una nueva oportunidad en Miami, pero su viaje inició con imprevistos.
Alan Castillo, conocido por su popular personaje Robotín, sorprendió a sus seguidores al señalar que estará durante una temporada en Estados Unidos. El creador de contenido mostró sus últimos instantes en el Perú y hasta su despedida con los vecinos de su barrio. Sin embargo, tuvo un peculiar incidente cuando intentó comprar comida en un restaurante del país norteamericano y se lamentó en redes sociales.
Comediante Robotín pasa mal momento en restaurante de Estados Unidos
Mediante TikTok, el comediante Robotín mostró su viaje a Miami en Estados Unidos. Todo iba bien hasta que decidió comprarse comida en un conocido local de comida rápida. Grande fue su sorpresa al abrir su billetera y acordarse que no cambió sus billetes peruanos a dólares.
"Estoy triste, no me quieren vender, lo que pasa es que soy el único baboso que trae soles a Estados Unidos, me olvidé de cambiar. Me pasé de baboso", comentó Robotín. Su frustración generó rápidamente cientos de reacciones y varios se mostraron preocupados.
Robotín asegura que olvidó a Karelys Molina: "Cada quien tiene su camino"
De otro lado, Robotín descartó que haya viajado con su expareja Karelys Molina a Estados Unidos. Pidió de forma tajante a sus seguidores que no lo sigan vinculando con la ciudadana venezolana, conocida como Robotina.
"Ella tiene su vida, su pareja, ya no trabajamos mucho y cada quien tiene su camino. No volvimos, ni volveremos. La relación ya no existe", respondió a cibernautas en TikTok.