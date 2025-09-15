HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Tendencias

Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

Comediante Robotín dejó el Perú y buscará una nueva oportunidad en Miami, pero su viaje inició con imprevistos.

Frustrante experiencia causó revuelo entre sus seguidores.
Frustrante experiencia causó revuelo entre sus seguidores. | Foto: composición LR/robotindelperu/TikTok

Alan Castillo, conocido por su popular personaje Robotín, sorprendió a sus seguidores al señalar que estará durante una temporada en Estados Unidos. El creador de contenido mostró sus últimos instantes en el Perú y hasta su despedida con los vecinos de su barrio. Sin embargo, tuvo un peculiar incidente cuando intentó comprar comida en un restaurante del país norteamericano y se lamentó en redes sociales.

Comediante Robotín pasa mal momento en restaurante de Estados Unidos

Mediante TikTok, el comediante Robotín mostró su viaje a Miami en Estados Unidos. Todo iba bien hasta que decidió comprarse comida en un conocido local de comida rápida. Grande fue su sorpresa al abrir su billetera y acordarse que no cambió sus billetes peruanos a dólares.

PUEDES VER: Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

lr.pe

"Estoy triste, no me quieren vender, lo que pasa es que soy el único baboso que trae soles a Estados Unidos, me olvidé de cambiar. Me pasé de baboso", comentó Robotín. Su frustración generó rápidamente cientos de reacciones y varios se mostraron preocupados.

Robotín asegura que olvidó a Karelys Molina: "Cada quien tiene su camino"

De otro lado, Robotín descartó que haya viajado con su expareja Karelys Molina a Estados Unidos. Pidió de forma tajante a sus seguidores que no lo sigan vinculando con la ciudadana venezolana, conocida como Robotina.

PUEDES VER: Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Ella tiene su vida, su pareja, ya no trabajamos mucho y cada quien tiene su camino. No volvimos, ni volveremos. La relación ya no existe", respondió a cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

LEER MÁS
Boliviano 'confunde' boticas con farmacias en Perú y causa revuelo con divertido sketch: "Venden botitas"

Boliviano 'confunde' boticas con farmacias en Perú y causa revuelo con divertido sketch: "Venden botitas"

LEER MÁS
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

LEER MÁS
Venezolano aplaude la victoria peruana en 'Mundial de desayunos' y lo celebra probando el pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

Venezolano aplaude la victoria peruana en 'Mundial de desayunos' y lo celebra probando el pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

LEER MÁS
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS
Joven peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Joven peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Tendencias

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Joven peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota