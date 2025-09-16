Maju Mantilla habría estado perdidamente enamorada de Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente'. Para demostrarlo, le habría dedicado una amorosa carta y un audio en el cual revela sus intenciones de terminar definitivamente su matrimonio con Gustavo Salcedo, reveló la productora Verónica Alcántara, quien estuvo invitada en el programa de 'La noche habla'.

En el programa de Panamericana Televisión, la productora de 'Chimi churri' rompió totalmente su silencio y expuso todo lo que conversó en su momento con Gustavo Salcedo. Según expuso Alcántara, ella se reunió con el aún esposo de la conductora de 'Arriba mi gente', quien decidió contarle todo lo que vivió con la reina de belleza y señaló que su principal objetivo era revelar "realmente quién es Maju Mantilla".