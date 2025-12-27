Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero pasaron la Navidad en Disneyland al lado de sus tres hijos. | Foto: composición LR/IG - Ana Paula Consorte

El futbolista de Alianza Lima y la modelo brasileña celebraron recientemente las fiestas navideñas en California, Estados Unidos. La pareja aprovechó estos días para compartir, a través de sus redes sociales, momentos inolvidables junto a sus respectivas familias. La imagen, publicada por Ana Paula Consorte en su cuenta de Instagram, desató múltiples comentarios, ya que ambos posan sonrientes frente al icónico castillo de Disneyland.

Más allá del momento romántico entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, los seguidores de ambas celebridades encendieron las redes sociales con numerosos comentarios y pedidos de matrimonio.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero disfrutan la Navidad en Disneyland. Foto: IG - Ana Paula Consorte

La felicidad de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero en Disneyland

La pareja vive uno de los momentos más dulces desde el inicio de su relación. A través de una emotiva dedicatoria que incluyó un “te amo” y junto a sus tres hijos, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se mostraron felices al celebrar la Navidad rodeados de su familia en el mágico mundo de Disneyland, una experiencia que refleja la unión y el amor que los mantiene más enamorados que nunca.

El viaje a Disneyland del delantero peruano y la modelo brasileña representó un momento significativo e íntimo junto a sus seres queridos, quienes también aparecen en las fotos que ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, confirmando lo unidos que están en estas fechas especiales como la Navidad.

No obstante, a pesar de los momentos mediáticos en los que han estado involucrados, la pareja ha mostrado una faceta más reservada y enfocada en la vida familiar, con el objetivo de priorizar el bienestar de sus hijos.

El pedido de matrimonio de los fans en Instagram

Al ver las fotos del paseo navideño de la pareja en Disneyland, los usuarios no dudaron en dejar mensajes de buenos deseos. No obstante, lo que más llamó la atención fueron los sugerentes comentarios relacionados con una posible propuesta de matrimonio, como: “¿Y el anillo?”, “Felicidades, bellos”, “Ahora el matrimonio”, “¿Se casaron en Disney?”, “¿Te pidió? Veo tus orejas con velo. Igual, disfruten”, “Linda pareja”.

Hasta el momento, Ana Paula Consorte no ha respondido a los comentarios de sus seguidores, por lo que aún no ha confirmado si existe una posible intención de casarse con su actual pareja, el futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero.