La música peruana está de duelo. Dennys Quevedo, prolífico compositor y líder de las agrupaciones de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual y Pluma Dorada, falleció a los 37 años. La noticia se confirmó este sábado 27 de diciembre a través de las redes sociales de su primera orquesta, que difundió un emotivo mensaje para despedirlo con honores.

La partida de Quevedo, conocido como 'La Pluma Dorada' por la fuerza y sensibilidad de sus composiciones, ha provocado hondo pesar entre sus seguidores y referentes del entretenimiento nacional, quienes hoy lo recuerdan y rinden tributo a su legado musical.

Muere Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual. Foto: Facebook

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo

Corazón Serrano expresó su pesar por la partida de Dennys Quevedo. A través de sus redes sociales, el emblemático grupo de cumbia sanjuanera compartió un mensaje de solidaridad: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento".

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo. Foto: Instagram

¿Quién fue Dennys Quevedo y de qué falleció?

Dennys Quevedo, nacido el 22 de febrero de 1988 según allegados en Facebook, fue un prolífico compositor y director de las agrupaciones de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual y Pluma Dorada. Conocido como 'La Pluma Dorada' por fuerza de sus letras, dejó un legado musical con temas como 'Quisiera olvidarme de ti', 'Me duele mi corazón' y 'Corazón herido', que marcaron a sus seguidores y consolidaron a su grupo como referente dentro del género.

De acuerdo con medios del norte del país, Quevedo habría fallecido en horas de la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025 a causa de un supuesto paro cardiaco. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por sus familiares, quienes mantienen reserva sobre las circunstancias de su partida.