HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo HOY en Callao, según IGP
Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     
Espectáculos

Muere Dennys Quevedo, director de los grupos de cumbia Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Luto en la cumbia. La muerte de Dennys Quevedo, conocido como 'La Pluma Dorada', sorprende a seguidores, quienes lamentan su pronta partida.

Dennys Quevedo fundó Zafiro Sensual y Pluma Dorada.
Dennys Quevedo fundó Zafiro Sensual y Pluma Dorada. | Foto: Facebook

La música peruana está de duelo. Dennys Quevedo, prolífico compositor y líder de las agrupaciones de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual y Pluma Dorada, falleció a los 37 años. La noticia se confirmó este sábado 27 de diciembre a través de las redes sociales de su primera orquesta, que difundió un emotivo mensaje para despedirlo con honores.

La partida de Quevedo, conocido como 'La Pluma Dorada' por la fuerza y sensibilidad de sus composiciones, ha provocado hondo pesar entre sus seguidores y referentes del entretenimiento nacional, quienes hoy lo recuerdan y rinden tributo a su legado musical.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV: "2 horas, 26 canciones"

lr.pe
Muere Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual. Foto: Facebook

Muere Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual. Foto: Facebook

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo

Corazón Serrano expresó su pesar por la partida de Dennys Quevedo. A través de sus redes sociales, el emblemático grupo de cumbia sanjuanera compartió un mensaje de solidaridad: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento".

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo. Foto: Instagram

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo. Foto: Instagram

¿Quién fue Dennys Quevedo y de qué falleció?

Dennys Quevedo, nacido el 22 de febrero de 1988 según allegados en Facebook, fue un prolífico compositor y director de las agrupaciones de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual y Pluma Dorada. Conocido como 'La Pluma Dorada' por fuerza de sus letras, dejó un legado musical con temas como 'Quisiera olvidarme de ti', 'Me duele mi corazón' y 'Corazón herido', que marcaron a sus seguidores y consolidaron a su grupo como referente dentro del género.

De acuerdo con medios del norte del país, Quevedo habría fallecido en horas de la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025 a causa de un supuesto paro cardiaco. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por sus familiares, quienes mantienen reserva sobre las circunstancias de su partida.

Notas relacionadas
Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

LEER MÁS
Dueño de La Bella Luz sorprende a cantante Deyvis Paredes y le regala una moto por sus nueve años en el grupo: “A pesar de algunos problemas, estamos ahí”

Dueño de La Bella Luz sorprende a cantante Deyvis Paredes y le regala una moto por sus nueve años en el grupo: “A pesar de algunos problemas, estamos ahí”

LEER MÁS
Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebran la Navidad en Disneyland junto a su familia con tiernas fotos y usuarios piden matrimonio: ''¿Y el anillo?''

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebran la Navidad en Disneyland junto a su familia con tiernas fotos y usuarios piden matrimonio: ''¿Y el anillo?''

LEER MÁS
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Darinka Ramírez niega que padre de su segundo bebé sea uno de los vocalistas de 'Los conquistadores de la salsa': "No tiene nada que ver"

Darinka Ramírez niega que padre de su segundo bebé sea uno de los vocalistas de 'Los conquistadores de la salsa': "No tiene nada que ver"

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025