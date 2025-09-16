HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
Espectáculos

Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

¿Habrá ampay? Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' habrían tenido todo calculado y se expuso el presunto lugar donde ambos se habrían visto 'clandestinamente' sin que Gustavo Salcedo se llegara a enterar.

Maju Mantilla vinculada a su productor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/ATV
Maju Mantilla vinculada a su productor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/ATV

Durante las últimas semanas, el nombre de Maju Mantilla ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos en el Perú, luego de que saliera a la luz una supuesta relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez. La controversia continúa escalando, día a día continúa saliendo nueva información sin confirmar. Es así como, ahora, se suman nuevos datos que podrían intensificar el escándalo.

El periodista Christian Bayro, del programa digital de farándula 'Chimi churri', ha revelado detalles inéditos sobre el lugar donde la conductora y el productor se habrían encontrado en reiteradas oportunidades lejos del ojo público. Esta información coincide con lo expuesto semanas atrás por Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla, quien aseguró tener conocimiento de esta supuesta relación desde hace tiempo.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

lr.pe

Maju Mantilla y Christian Rodríguez son expuestos: revelan presunto lugar de sus encuentros

Según declaraciones ofrecidas por el periodista Christian Bayro, los presuntos encuentros entre Maju Mantilla y su productor no se realizaban en espacios públicos, como restaurantes o cines, sino en una vivienda privada que, hasta ahora, se mantenía en completo anonimato. El lugar habría sido escogido estratégicamente para evitar ser detectados por la prensa o por terceros.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien”, declaró Bayro en su espacio televisivo. Aunque evitó revelar la dirección o el nombre del propietario del inmueble, sí afirmó que se trataría de una persona muy cercana al círculo íntimo de Maju Mantilla.

“Es más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, añadió el periodista, generando aún más especulación en el entorno mediático. La revelación surge luego de semanas de atención mediática en torno a la ex Miss Mundo, quien ha negado todo tipo de acusación de infidelidad de su parte a su esposo.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo buscó 'cuadrar' al actor colombiano George Slebi por presunta infidelidad con Maju Mantilla, revela Magaly Medina

lr.pe

Gustavo Salcedo se enteró de los presuntos encuentros de Maju Mantilla

Una de las aristas más comentadas del caso tiene que ver con la postura de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, quien presuntamente tenía conocimiento de estos encuentros desde hace varios meses. El empresario habría accedido en reiteradas ocasiones a las ubicaciones en tiempo real de la exreina de belleza, lo cual le permitió seguir con discreción algunos de sus movimientos. Incluso, Verónica Alcántara, productora de 'Chimi churri', mostró chats que confirmarían toda esta versión.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Según se ha difundido en medios de entretenimiento y en programas como el de Magaly Medina, Salcedo habría estado reuniendo pruebas para un eventual proceso de divorcio. Aunque no se han confirmado acciones legales formales hasta el momento, la información compartida sugiere que el distanciamiento entre ambos sería irreversible.

Notas relacionadas
Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se quiebra en vivo en set de 'Mande quien mande' al anunciar la partida de su hija del Perú: "Que Dios me la cuide"

Tula Rodríguez se quiebra en vivo en set de 'Mande quien mande' al anunciar la partida de su hija del Perú: "Que Dios me la cuide"

LEER MÁS
"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

LEER MÁS
Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

LEER MÁS
Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

Espectáculos

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

Darinka Ramírez marca límites a Jefferson Farfán por visitas a su hija con Xiomy Kanashiro: “No forma parte del entorno”

Tula Rodríguez se quiebra en vivo en set de 'Mande quien mande' al anunciar la partida de su hija del Perú: "Que Dios me la cuide"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena concluir investigación preliminar por irregularidades en Osinergmin

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota