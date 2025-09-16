Durante las últimas semanas, el nombre de Maju Mantilla ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos en el Perú, luego de que saliera a la luz una supuesta relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez. La controversia continúa escalando, día a día continúa saliendo nueva información sin confirmar. Es así como, ahora, se suman nuevos datos que podrían intensificar el escándalo.

El periodista Christian Bayro, del programa digital de farándula 'Chimi churri', ha revelado detalles inéditos sobre el lugar donde la conductora y el productor se habrían encontrado en reiteradas oportunidades lejos del ojo público. Esta información coincide con lo expuesto semanas atrás por Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla, quien aseguró tener conocimiento de esta supuesta relación desde hace tiempo.

Maju Mantilla y Christian Rodríguez son expuestos: revelan presunto lugar de sus encuentros

Según declaraciones ofrecidas por el periodista Christian Bayro, los presuntos encuentros entre Maju Mantilla y su productor no se realizaban en espacios públicos, como restaurantes o cines, sino en una vivienda privada que, hasta ahora, se mantenía en completo anonimato. El lugar habría sido escogido estratégicamente para evitar ser detectados por la prensa o por terceros.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien”, declaró Bayro en su espacio televisivo. Aunque evitó revelar la dirección o el nombre del propietario del inmueble, sí afirmó que se trataría de una persona muy cercana al círculo íntimo de Maju Mantilla.

“Es más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, añadió el periodista, generando aún más especulación en el entorno mediático. La revelación surge luego de semanas de atención mediática en torno a la ex Miss Mundo, quien ha negado todo tipo de acusación de infidelidad de su parte a su esposo.

Gustavo Salcedo se enteró de los presuntos encuentros de Maju Mantilla

Una de las aristas más comentadas del caso tiene que ver con la postura de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, quien presuntamente tenía conocimiento de estos encuentros desde hace varios meses. El empresario habría accedido en reiteradas ocasiones a las ubicaciones en tiempo real de la exreina de belleza, lo cual le permitió seguir con discreción algunos de sus movimientos. Incluso, Verónica Alcántara, productora de 'Chimi churri', mostró chats que confirmarían toda esta versión.

Según se ha difundido en medios de entretenimiento y en programas como el de Magaly Medina, Salcedo habría estado reuniendo pruebas para un eventual proceso de divorcio. Aunque no se han confirmado acciones legales formales hasta el momento, la información compartida sugiere que el distanciamiento entre ambos sería irreversible.