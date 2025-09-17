HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina desafía a Maju Mantilla a demostrar que no le habría sido infiel a Gustavo Salcedo: “No sé cómo tiene la cara de amenazar”

"No sé como tiene la cara de amenazar”, señaló sorprendida Magaly Medina tras el anuncio de Maju Mantilla, en el que advirtió a todo aquel que la vincule con terceros. 

Magaly Medina volvió a tocar el tema de Maju Mantilla en su programa. Foto: ATV.
Magaly Medina volvió a tocar el tema de Maju Mantilla en su programa. Foto: ATV.

Magaly Medina se pronunció sobre el sorpresivo anuncio de Maju Mantilla, en el que advertía que demandaría a todo aquel que la vincule con terceros, pues aseguraba “estar cansada” de las distintas informaciones falsas que circulan sobre ella en los últimos días.

Frente a esto, la polémica conductora de ATV la desafió en vivo a que salga a demostrar que no le habría sido infiel a Gustavo Salcedo y cuestionó la actitud de la exreina de belleza de amenazar a través de sus redes sociales. “No sé cómo ella tiene la cara de venir a amenazar”, expresó.   

PUEDES VER: Maju Mantilla rompe su silencio y amenaza con demandar a quienes la vinculen con terceros: “Estoy muy cansada”

lr.pe

Magaly reta a Maju a demostrar que las acusaciones de presunta infidelidad son falsas

Magaly Medina cuestionó la advertencia de Maju Mantilla y la instó a demostrar que toda información sobre su presunto romance de dos años con el productor de Latina, Christian Rodríguez, y su supuesto escape de mes y medio con el actor colombiano George Slebi, son realmente falsas, como ella asegura  

“También dice que se viene difundiendo información falsa sobre ella. Ahora Maju, ¿falsa? Tendrás que demostrarlo. Si tú quieres demandar a alguien tendrás que demostrar que es falsa. Porque que haya una falsedad o dos falsedades que se digan en medio de todo, no quiere decir que haya cosas de las que nosotros en este programa hemos dicho que sean verdaderas. O sea, no sé cómo ella tiene la cara de venir a amenazar”, señaló la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ en un inicio. 

"Todos los días están vinculándola a terceros de forma maliciosa, dice ella. Bueno, Maju, lo primero que debiste hacer es decir que hay unos chats que son falsos. Pero ella engloba a todas las personas a las que sí, algunos creo yo, de manera bastante aventurera, están vinculándola cuando solo escucharon un rumor de pasillos. No necesariamente son la verdad. La cuestión es cómo lo compruebas porque no vas a tirar lodo a la reputación de una mujer u hombre solo por rumores de pasillo", expuso la 'urraca'.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

lr.pe

Magaly aclara que hay personas que manejan mal el tema de Maju por tener rencillas con los involucrados

Luego, la figura de ATV también se sinceró y aclaró que hay personas que están manejando de manera incorrecta el tema de Maju Mantilla, ya sea para llamar la atención o por conflicto personal con alguno de los involucrados.

“Ahora, si hay gente que es amenazable, se están extralimitando en el tratamiento de esta información, en un afán de llamar la atención o algo o porque han tenido algo personal con algunas de las personas que están involucradas en este drama de la vida real. Pero nosotros sí tenemos maneras de confirmar como hicimos la comprobación de la información que recibimos aquí”, se defendió Magaly Medina.

