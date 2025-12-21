Jessica Tapia sorprendió al reaparecer en la televisión nacional no solo por marcar su gran regreso tras años de dejar atrás toda su vida en Perú para establecerse en Estados Unidos por amor, sino también por sus declaraciones a favor de la reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco.

La periodista y exreina de belleza participó como invitada en el panel de 'Entrometidos', donde compartió detalles de su vida personal y opinó sobre diversos sucesos de la farándula nacional. En ese contexto, abordaron la situación actual de la pareja, pero sus declaraciones sorprendieron al conductor Gino Tassara.

Jessica Tapia sorprende al apoyar reconciliación de Melissa Klug y Jesús Barco

Todo ocurrió cuando Melissa Klug y Jesús Barco se convirtieron en el tema central de conversación en 'Entrometidos'. Gino Tassara sostuvo que, para él, la pareja ya había retomado su relación, aunque consideró que buscaban llamar la atención con publicaciones ambiguas sobre su estado sentimental.

En ese contexto, el conductor pidió la opinión de Jessica Tapia, quien respondió con firmeza, aunque consciente de que sus palabras podrían generar debate: "Seguro un montón de mujeres me van a querer linchar ahorita, pero yo estoy a favor de que ellos conversen y recompongan todo lo que se ha roto. Por supuesto (daría una segunda oportunidad)".

"Soy una mujer conservadora": Jessica Tapia defiende su postura sobre Melissa Klug y Jesús Barco

La postura de la periodista dejó sorprendido a Gino Tassara, quien confesó que esperaba una respuesta completamente distinta. "Pensé que tú eras de las que diría que no, que hasta aquí nomás", manifestó. En esa línea, Jessica Tapia —quien dejó Perú en 2013— dejó en claro que su visión es distinta a lo que muchos podrían imaginar. "No soy tan mujer moderna, soy más mujer conservadora, tradicional. Entonces, yo sí apuesto por la familia, los lazos, por la figura paterna, importante en el seno del hogar. Yo sí creo que se lo merece ese hijo que tienen en común", argumentó.

Al ser consultada sobre si daría una tercera oportunidad en una relación, la exconductora de 'A las once' afirmó que sí lo haría si se tratara de un ampay bebiendo con amigos, como sucedió con Jesús Barco. Sin embargo, precisó que, de estar en el lugar de Melissa Klug, le ofendería que su pareja perdiera el trabajo por esa situación. "Lo que a mí me duele es que haya perdido el trabajo. Eso creo que sí me dolería más: reconocer y el perdón de mi parte porque ha puesto en riesgo la estabilidad de mi hijo, la estabilidad de mi familia. Eso sí me molesta", explicó.