La orquesta La Bella Luz será premiada como la mejor del año, superando a reconocidas agrupaciones como Corazón Serrano y Armonía 10. | Fotos: Facebook

Este 2025 ha sido un buen año para la cumbia peruana, no solo porque las agrupaciones con más años de trayectoria han continuado con su crecimiento, sino también porque varios grupos han sorprendido con sus bailes e interpretaciones. Y, una vez más, este género ganará protagonismo en la nueva edición de The Golden Star Awards 2025, cuya gala se realizará este 18 de diciembre en el Hotel Holiday Inn de Miraflores, a partir de las 7:30 p.m.

En esta ceremonia, La Bella Luz será premiada como la orquesta que más destacó este 2025, título que le brindará el comité directivo de la Corporación Altamira. De esa manera, el grupo de Óscar Custodio deja atrás a importantes agrupaciones de cumbia como Corazón Serrano, Son del Duke, Armonía 10, entre otras.

La Bella Luz será reconocida en The Golden Star Awards 2025



En la edición 12 del The Golden Star Awards 2025, Óscar Custodio y la orquesta norteña se harán acreedores al premio nacional e Internacional en una cena de gala. Además, los premiados recibirán un trofeo y diploma de honor al mérito, esfuerzo y dedicación, cada uno en su respectiva labor.

Por su parte, Óscar Custodio, gerente de la orquesta La Bella Luz, expresó su sorpresa y gratitud al recibir este importante reconocimiento. Según señaló, este logro es el resultado del cariño, la dedicación y el esfuerzo que el grupo pone en cada presentación, así como del apoyo constante de sus seguidores, quienes han sido clave en su crecimiento y consolidación artística.

En sus inicios, The Golden Star Awards 2025 se enfocaba exclusivamente en homenajear a empresarios, autoridades, diplomáticos y figuras del ámbito cultural. Sin embargo, en los últimos años, el evento ha ampliado su alcance para reconocer también a destacados artistas, como la actriz Mayella Lloclla en una edición anterior, e incluso a influencers como Christian Palomino, conocido como ‘El chico de las noticias’, quienes han generado un impacto positivo en la sociedad.

Cabe destacar que este prestigioso galardón se internacionalizó hace 12 años en Panamá, donde también se celebra reconociendo a las personalidades más sobresalientes del país.

