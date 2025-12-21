HOYSuscripcion LR Focus

Hijos de Fiorella Cayo sorprenden al aparecer con Danna Paola en México durante el concierto de Bad Bunny

Facundo y Mateo Oliva Cayo fueron vistos junto a la cantante Danna Paola, generando gran expectativa entre los internautas.

Hijos de Fiorella Cayo sorprenden al aparecer con Danna Paola en México durante el concierto de Bad Bunny
Hijos de Fiorella Cayo sorprenden al aparecer con Danna Paola en México durante el concierto de Bad Bunny

Los hijos de Fiorella Cayo, Facundo y Mateo Oliva Cayo, se hicieron notar durante el reciente show de Bad Bunny en la Ciudad de México. Su presencia junto a Danna Paola, reconocida cantante y actriz de la serie Élite y diversas telenovelas juveniles, llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

Aunque no se ha confirmado una relación cercana entre ellos, las imágenes se volvieron virales rápidamente. La combinación de famosos y el ambiente del concierto contribuyó a que el encuentro se destacara entre los momentos más comentados del evento.

Recorrido de Bad Bunny en México atrae a invitados especiales

El tour del artista puertorriqueño en México ha sido inolvidable para quienes asistieron a alguno de los ocho conciertos en el Estadio GNP. Los espectadores pudieron disfrutar de presentaciones impactantes, tomar fotografías y notar la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento que varían en cada fecha.

La aparición de los hijos de Fiorella Cayo junto a Danna Paola sorprendió especialmente a los fanáticos peruanos, quienes celebraron la conexión de los jóvenes con artistas internacionales y compartieron su entusiasmo en redes sociales.

Usuarios reaccionan ante la aparición de los hijos de Fiorella Cayo junto a Danna Paola

Las publicaciones en redes se llenaron de comentarios positivos sobre la educación y actitud de los jóvenes. Mensajes como: “Esos chicos son súper educaditos y buena onda, deseo que les vaya super bien”, y “Lo que sucede es que tienen muchos contactos de artistas extranjeros”, reflejaron la impresión de los internautas.

Otros seguidores destacaron la cercanía y simpatía de Danna Paola, señalando que compartir escenario con los hijos de Cayo evidenció la cordialidad y profesionalismo de los invitados.

Fiorella Cayo habla de su celibato tras divorcio

La actriz peruana de 49 años también volvió a ser noticia por declaraciones personales. En entrevista para el pódcast 'La Linares', reveló que vive en celibato desde su divorcio con Miguel Labarthe hace tres años. Esta etapa de introspección le permitió reencontrarse consigo misma y reflexionar sobre su vida sentimental.

A pesar de su decisión, Fiorella aseguró que sigue creyendo en el amor y no descarta enamorarse nuevamente cuando llegue el momento adecuado, mostrando una postura positiva y madura sobre su presente y futuro.

