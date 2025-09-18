Ricardo Rondón comete infidencia y revela cómo está Maju Mantilla tras renunciar al programa: “Está muy lastimada”
El presentador de ‘Ponte en cola’, Ricardo Rondón, respaldó la decisión de su gran amiga Maju Mantilla de renunciar el programa ‘Arriba mi gente’, tras tres años de conducción.
Ricardo Rondón se pronunció tras la sorpresiva renuncia de Maju Mantilla al programa ‘Arriba mi gente’, donde se desempeñaba como la conductora principal. El presentador de ‘Ponte en la cola’ aprovechó los primeros minutos de su espacio para respaldar la decisión de su amiga y revelar cómo se encuentra ella tras dejar el magazine de Latina, luego de tres años como una de sus figuras principales.
“Tú (Maju) no puedes trabajar en un programa, cuando por dentro la procesión está llena de dolor y de afectación. Está muy lastimada”, señaló muy serio Rondón, comprendiendo la determinación de la exreina de belleza.
Ricardo Rondón afirma que la renuncia de Maju fue para proteger a su familia
Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una amistad cercana desde hace muchos años y serían grandes confidentes. Por ello, el presentador siempre se mantuvo del lado de la exmodelo en medio de la polémica con Gustavo Salcedo por las presuntas infidelidades.
“Nuestro propósito aquí primero es ser solidarios, con una persona a quien queremos, respetamos y que ha tomado una lamentable decisión. Lo que busca es calma en el alma y sobre todo, priorizar a su familia, a sus hijos", compartió una de las figuras de Latina.
“El enterarnos de esta noticia que nos sorprendió a todos, nos genera no solo una tristeza, sino también una desazón. Con respecto a todo lo que viene pasando y lo que se viene diciendo”, sentenció Rondón.
Magaly insinúa que Ricardo Rondón tendría un rol en el presunto romance de Maju y productor de Latina
Días atrás, Magaly Medina dejó entrever que Ricardo Rondón no sería ajeno a la presunta cercanía entre Maju Mantilla y el productor de Latina, Cristian Rodríguez.
“Todos sabemos que Maju es su amiga, pero aún no lo hemos dicho, ni contado, ni argumentado, porque va a llegar su momento, que él también habría tenido un papel protagónico en el novelón, así es. Y por eso salió a defender”, aseguró la ‘urraca’, insinuando que Rondón conocía detalles de la situación de la exmiss mundo.