HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Espectáculos

Ricardo Rondón comete infidencia y revela cómo está Maju Mantilla tras renunciar al programa: “Está muy lastimada”

El presentador de ‘Ponte en cola’, Ricardo Rondón, respaldó la decisión de su gran amiga Maju Mantilla de renunciar el programa ‘Arriba mi gente’, tras tres años de conducción.

Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una excelente relación amical de muchos años. Foto: Composición LR/Latina.
Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una excelente relación amical de muchos años. Foto: Composición LR/Latina.

Ricardo Rondón se pronunció tras la sorpresiva renuncia de Maju Mantilla al programa ‘Arriba mi gente’, donde se desempeñaba como la conductora principal. El presentador de ‘Ponte en la cola’ aprovechó los primeros minutos de su espacio para respaldar la decisión de su amiga y revelar cómo se encuentra ella tras dejar el magazine de Latina, luego de tres años como una de sus figuras principales.

“Tú (Maju) no puedes trabajar en un programa, cuando por dentro la procesión está llena de dolor y de afectación. Está muy lastimada”, señaló muy serio Rondón, comprendiendo la determinación de la exreina de belleza.

TE RECOMENDAMOS

MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

PUEDES VER: Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

lr.pe

Ricardo Rondón afirma que la renuncia de Maju fue para proteger a su familia

Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una amistad cercana desde hace muchos años y serían grandes confidentes. Por ello, el presentador siempre se mantuvo del lado de la exmodelo en medio de la polémica con Gustavo Salcedo por las presuntas infidelidades.

“Nuestro propósito aquí primero es ser solidarios, con una persona a quien queremos, respetamos y que ha tomado una lamentable decisión. Lo que busca es calma en el alma y sobre todo, priorizar a su familia, a sus hijos", compartió una de las figuras de Latina.

“El enterarnos de esta noticia que nos sorprendió a todos, nos genera no solo una tristeza, sino también una desazón. Con respecto a todo lo que viene pasando y lo que se viene diciendo”, sentenció Rondón.

PUEDES VER: Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

lr.pe

Magaly insinúa que Ricardo Rondón tendría un rol en el presunto romance de Maju y productor de Latina

Días atrás, Magaly Medina dejó entrever que Ricardo Rondón no sería ajeno a la presunta cercanía entre Maju Mantilla y el productor de Latina, Cristian Rodríguez.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Todos sabemos que Maju es su amiga, pero aún no lo hemos dicho, ni contado, ni argumentado, porque va a llegar su momento, que él también habría tenido un papel protagónico en el novelón, así es. Y por eso salió a defender”, aseguró la ‘urraca’, insinuando que Rondón conocía detalles de la situación de la exmiss mundo.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez es trolleada por Ricardo Rondón con abrazo de Gisela Valcárcel hecho por IA: “¿Cuál era la necesidad?”

Tula Rodríguez es trolleada por Ricardo Rondón con abrazo de Gisela Valcárcel hecho por IA: “¿Cuál era la necesidad?”

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

LEER MÁS
Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla y pide que su problema con Gustavo Salcedo se resuelva en privado

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla y pide que su problema con Gustavo Salcedo se resuelva en privado

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigi Mitre afirma que Maju Mantilla y productor Christian Rodríguez fueron invitados a dejar 'Arriba mi gente'

Gigi Mitre afirma que Maju Mantilla y productor Christian Rodríguez fueron invitados a dejar 'Arriba mi gente'

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

LEER MÁS
Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

LEER MÁS
Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

LEER MÁS
Isabel Acevedo lanza indirecta a Christian Domínguez tras ser consultada por su nueva relación con Karla Tarazona: "Pregúntenle a Vania"

Isabel Acevedo lanza indirecta a Christian Domínguez tras ser consultada por su nueva relación con Karla Tarazona: "Pregúntenle a Vania"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota