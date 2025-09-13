HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     
Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     
Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

La famosa ‘Urraca’, Magaly Medina, sorprendió al opinar sobre Ricardo Rondón en medio de los rumores que vinculan a Maju Mantilla con Cristian Rodríguez.

Magaly Medina lanza fuerte mensaje sobre Ricardo Rondón tras amorío entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/Captura.

Magaly Medina volvió a encender la polémica con una declaración que dejó a todos en shock, esta vez al mencionar directamente a Ricardo Rondón en medio del escándalo que envuelve a Maju Mantilla y al productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez Portugal. La conductora no dudó en afilar su puntería tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo, quien deslizó un presunto vínculo entre su aún esposa y el productor, desatando una ola de rumores que ha puesto a la exMiss Mundo en el ojo de la tormenta mediática.

La ‘Urraca’ fue tajante al responder luego de que Ricardo Rondón, conductor de ‘¡Ponte en la cola!’, saliera en defensa de Mantilla y pidiera que el tema se trate en privado, tal como lo solicitó la propia conductora de televisión. Sin embargo, fiel a su estilo, Magaly cuestionó esa postura y no dudó en encender la polémica con fuertes comentarios que reabren el debate sobre el verdadero trasfondo de esta historia.

ACERCA DE: Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad: "Encontramos mensajitos ocultos"

Magaly Medina señala a Ricardo Rondón en el caso Maju Mantilla y Christian Rodríguez 

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al poner en la mira a Ricardo Rondón, insinuando que tendría un rol en la presunta cercanía entre la exMiss Mundo Maju Mantilla y el productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, desatando así una nueva ola de especulaciones en la farándula local.

“Todo sabemos que Maju es su amiga, pero aún no lo hemos dicho, ni contado, ni argumentado, porque va a llegar su momento, que él también habría tenido un papel protagónico en el novelón, así es. Y por eso salió a defender”, dijo la periodista.

Magaly Medina puso en duda si los altos mandos de Latina están al tanto del rol que tendría Ricardo Rondón en medio de esta controversia. “No sé si sus reales jefes saben cuál es el vínculo entre el productor, Maju y este hombrecito impresentable. Cuál es su papel en toda esta historia”, lanzó con ironía.

