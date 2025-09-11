HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla y pide que su problema con Gustavo Salcedo se resuelva en privado

El presentador de 'Ponte en la cola', Ricardo Rondón, se solidarizó en vivo con su buena amiga Maju Mantilla y exigió el mayor de los respetos para ella.

Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una amistad de varios años atrás. Foto: Instagram.
Ricardo Rondón y Maju Mantilla mantienen una amistad de varios años atrás. Foto: Instagram.

El presentador de Latina, Ricardo Rondón, ha salido en defensa de su amiga Maju Mantilla tras las recientes acusaciones de infidelidad de su todavía esposo Gustavo Salcedo en su contra. En un contexto mediático tenso, Rondón ha solicitado respeto por la privacidad de la pareja, enfatizando que son ellos quienes deben resolver sus asuntos en privado.

Cabe recordar que Salcedo le confirmó a Magaly Medina que la exmiss mundo le habría sido infiel con el productor de ‘Arriba mi gente’. En este escenario, Rondón ha decidido manifestar su apoyo a Mantilla, destacando la importancia de mantener la dignidad y el respeto en situaciones tan delicadas. “Ellos lo resolverán en privado”, afirmó durante la edición en vivo de ‘Ponte en la cola’.

PUEDES VER: ‘Peluchín’ lee en vivo los presuntos chats entre Maju Mantilla y productor de Latina: ¿Por qué lo llama de ‘amor’?

lr.pe

Ricardo Rondón exige respeto para Maju Mantilla

Ricardo Rondón se solidarizó con Maju Mantilla y exigió que respeten a la conductora de ‘Arriba mi gente’ quien no ha desmentido la acusación de infidelidad de su esposo y ha evitado pronunciarse del tema.

“Acá está Majo expresando puntualmente lo que piensa. Sabemos, soy amigo de Majo Mantilla, reitero, y quienes la conocemos sabemos que siempre ha tratado de no ventilar su privacidad ni mucho menos exponer su vida familiar en los medios. Y nosotros lo que nos queda es acatar, respetar esa decisión, porque aquí está de por medio hay muchísimas cosas: la familia, los hijos, chicos menores, el entorno. Esto es muy complejo y es algo que ella con Gustavo deben resolver”, señaló en vivo muy serio.

