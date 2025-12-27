HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hija de Adolfo Chuiman se va del Perú tras pasar Navidad en familia y conmueve con emotivo mensaje: “Lo más difícil”

Carla Chuiman vivió un emotivo regreso a su país durante la Navidad, sin embargo, reveló que ahora toca alistar las maletas. 

Hija de Adolfo Chuiman se va del Perú tras pasar Navidad en familia.
Hija de Adolfo Chuiman se va del Perú tras pasar Navidad en familia.

La hija de Adolfo Chuiman, Carla Chuiman, regresó al Perú luego de dos años de ausencia y compartió su experiencia con seguidores, pero ahora se prepara para dejar el país nuevamente. Su mensaje transmitió la mezcla de alegría por reencontrarse con familiares y tristeza por la inevitable despedida.

Volví a Perú por Navidad, a abrazar a mis padres después de más de dos años sin verlos. Volví a la casa donde crecí. Y por primera vez en 30 años, volví a vivir ahí unos días. A los 21 me fui de casa para casarme y, desde entonces, solo regresaba de visita… Nunca más a quedarme. Hasta ahora”, expresó Carla.

Reflexión sobre la nostalgia y los lazos familiares

Carla reflexionó sobre el impacto emocional de retornar al hogar que la vio crecer y los sentimientos encontrados al dejarlo nuevamente. La joven destacó cómo el corazón puede amar dos lugares a la vez, aunque eso implique dolor.

Hija de Adolfo Chuiman se va del país.

Hija de Adolfo Chuiman se va del país.

La primera vez que te vas de tu país, la adrenalina lo invade todo. Te vas con el corazón apretado por dejar a los tuyos, la tierra que te vio nacer, los olores, los sabores, las voces que te formaron… Lo que nadie te dice es que lo más difícil no es irte, es volver… y tener que irte otra vez”, añadió la hija del actor.

Adolfo Chuiman y su opinión sobre la nueva generación de actores

Mientras Carla vivía este regreso, su padre, Adolfo Chuiman, compartió su perspectiva sobre la televisión actual. El actor de 79 años criticó la falta de preparación que, según él, caracteriza a la nueva generación de intérpretes.

“Me extraña ver que en la televisión no hay un buen nivel de preparación con los actores, no es como antes”, manifestó. Chuiman recordó sus inicios en el teatro y cómo esa formación le permitió consolidarse en la comedia televisiva.

