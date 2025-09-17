El escándalo por la presunta infidelidad de Maju Mantilla con Christian Rodríguez, su productor en 'Arriba mi gente', sigue dando qué hablar. Nuevamente, Verónica Alcántara, fue la encargada de hablar respecto al tema y contó todo lo que llegó a conversar en su momento con Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora de Latina Televisión. Según contó la productora, el deportista peruano le confesó que, habría sufrido tras descubrir la presunta traición de su esposa.

Además, Verónica sorprendió a los conductores del espacio televisivo al revelar las presuntas intenciones de Gustavo Salcedo para con Maju Mantilla. Según contó la productora de 'Chimi churri', Salcedo buscaría 'desenmascarar' a su aún esposa, ya que hace dos años, él quedó como infiel a nivel nacional a raíz de su ampay con Mariana de la Vega.

Gustavo Salcedo habría hecho triste confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla

Poco antes de iniciar el programa 'La noche habla', Gustavo Salcedo se comunicó con Tilsa Lozano para advertirle que Verónica Alcántara estaba "causando mucho daño" a raíz de las declaraciones sobre su matrimonio con Maju Mantilla que viene ofreciendo a diversos medios de comunicación. La periodista no se quedó callada y le respondió directamente al deportista, revelando cuál habría sido su verdadero fin.

"Tú me dijiste, Gustavo, y te estoy mirando, seguramente me vas a ver. Tú me dijiste 'yo quiero que todo el Perú sepa quién es Maju Mantilla, que ella fue la que me sacó los pies del plato", expresó Verónica Alcántara, quien también aseguró que Salcedo le confesó que luchó por recuperar su familia, pero la reina de belleza no habría peleado por lo mismo.

"Yo he sufrido, quería recuperar mi familia y ella no quiso, porque ella en su momento hizo cosas que para él no son de buena madre, como, por ejemplo, irse de la casa", sentenció.

Maju Mantilla y Christian Rodríguez se habrían visto a escondidas en inesperado lugar

En 'Chimi Churri' se 'destapó' una posible verdad oculta hasta ahora: el lugar exacto en el que Maju Mantilla y Christian Rodríguez mantenían sus encuentros privados a escondidas de Gustavo Salcedo. Christian Bayro fue el encargado de revelar el secreto detrás de este misterio.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien", reveló el exreportero de Latina, para luego dar pistas de la identidad de la persona que habría actuado de intermediario entre ambos.

“Es más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, añadió el periodista, generando aún más especulación en el entorno mediático.