HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Espectáculos

Gustavo Salcedo habría hecho dura confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla con su productor de 'Arriba mi gente': “He sufrido”

"Yo quería recuperar mi familia y ella no quiso", le habría confesado Gustavo Salcedo a la productora Verónica Alcántara, quien fue la encargada de exponer a Maju Mantilla y sus presuntas infidelidades.

Gustavo Salcedo habría quedado consternado al descubrir presunta infidelidad de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/'La noche habla'
Gustavo Salcedo habría quedado consternado al descubrir presunta infidelidad de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/'La noche habla'

El escándalo por la presunta infidelidad de Maju Mantilla con Christian Rodríguez, su productor en 'Arriba mi gente', sigue dando qué hablar. Nuevamente, Verónica Alcántara, fue la encargada de hablar respecto al tema y contó todo lo que llegó a conversar en su momento con Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora de Latina Televisión. Según contó la productora, el deportista peruano le confesó que, habría sufrido tras descubrir la presunta traición de su esposa.

Además, Verónica sorprendió a los conductores del espacio televisivo al revelar las presuntas intenciones de Gustavo Salcedo para con Maju Mantilla. Según contó la productora de 'Chimi churri', Salcedo buscaría 'desenmascarar' a su aún esposa, ya que hace dos años, él quedó como infiel a nivel nacional a raíz de su ampay con Mariana de la Vega.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: 'Estaba incómoda'

lr.pe

Gustavo Salcedo habría hecho triste confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla

Poco antes de iniciar el programa 'La noche habla', Gustavo Salcedo se comunicó con Tilsa Lozano para advertirle que Verónica Alcántara estaba "causando mucho daño" a raíz de las declaraciones sobre su matrimonio con Maju Mantilla que viene ofreciendo a diversos medios de comunicación. La periodista no se quedó callada y le respondió directamente al deportista, revelando cuál habría sido su verdadero fin.

"Tú me dijiste, Gustavo, y te estoy mirando, seguramente me vas a ver. Tú me dijiste 'yo quiero que todo el Perú sepa quién es Maju Mantilla, que ella fue la que me sacó los pies del plato", expresó Verónica Alcántara, quien también aseguró que Salcedo le confesó que luchó por recuperar su familia, pero la reina de belleza no habría peleado por lo mismo.

"Yo he sufrido, quería recuperar mi familia y ella no quiso, porque ella en su momento hizo cosas que para él no son de buena madre, como, por ejemplo, irse de la casa", sentenció.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

lr.pe

Maju Mantilla y Christian Rodríguez se habrían visto a escondidas en inesperado lugar

En 'Chimi Churri' se 'destapó' una posible verdad oculta hasta ahora: el lugar exacto en el que Maju Mantilla y Christian Rodríguez mantenían sus encuentros privados a escondidas de Gustavo Salcedo. Christian Bayro fue el encargado de revelar el secreto detrás de este misterio.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien", reveló el exreportero de Latina, para luego dar pistas de la identidad de la persona que habría actuado de intermediario entre ambos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Es más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, añadió el periodista, generando aún más especulación en el entorno mediático.

Notas relacionadas
Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Maju Mantilla le habría dedicado audio y carta de amor a su productor Christian Rodríguez, revela Verónica Alcántara: "Que el mundo lo sepa"

Maju Mantilla le habría dedicado audio y carta de amor a su productor Christian Rodríguez, revela Verónica Alcántara: "Que el mundo lo sepa"

LEER MÁS
Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

LEER MÁS
Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 17 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 17 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 26 de agosto, según Jhan Sandoval

Espectáculos

Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota