El nombre de Maju Mantilla dejó de estar vinculado al mundo del modelaje y certámenes de belleza, para verse involucrada en diversos casos de presunta infidelidad. Tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo sobre la presunta 'traición' de su aún esposa, nuevas revelaciones han salido a la luz, esta vez por parte de la productora Verónica Alcántara. La también comunicadora reveló un episodio del pasado sentimental de la conductora de 'Arriba mi gente', que involucra a un cirujano casado y supuestos beneficios económicos que habría obtenido.

Verónica Alcántara es la persona que reveló hace unos días unos mensajes exclusivos con Gustavo Salcedo, quien le revelaba la presunta infidelidad de Maju con su productor Christian Rodríguez. Además, le habría proporcionado información privada de ambos, como su ubicación, número de placa de autos y más. Por ello, la versión de la periodista cobra mayor relevancia en medio de la polémica.

Maju Mantilla habría tenido romance con cirujano casado

Durante una intervención en un programa digital de espectáculos, Verónica Alcántara —quien asegura haber tenido contacto directo con Gustavo Salcedo— relató que recibió información sobre una supuesta relación entre Maju Mantilla y un cirujano casado, anterior a su etapa como figura pública. De acuerdo con Alcántara, esta presunta vinculación no solo habría sido sentimental, sino que también habría implicado beneficios materiales para la ex Miss Mundo 2004.

Maju Mantilla envuelta en polémica.

En palabras de la productora, un mensaje anónimo le detalló que Maju Mantilla habría convencido al mencionado médico de financiarle viajes, gastos personales e incluso parte de un departamento. “Habría hecho que la mande a Miami y le dé dinero”, mencionó Alcántara al leer parte del mensaje.

Además, se deslizó la posibilidad de que este profesional fuese el encargado de realizarle intervenciones estéticas, lo cual contradice las declaraciones públicas anteriores de Mantilla, quien aseguró “jamás haberse sometido al bisturí”. Su revelación dejó en shock a los conductores del espacio, como Christian Bayro, Norka Ascue y más.