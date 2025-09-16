HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo buscó 'cuadrar' al actor colombiano George Slebi por presunta infidelidad con Maju Mantilla, revela Magaly Medina

Tras descubrir la presunta infidelidad de su esposa Maju Mantilla con George Slebi, Gustavo Salcedo habría querido 'parchar' al actor colombiano, reveló Magaly Medina, quien aseguró tener la información de primera mano.

Gustavo Salcedo habría descubierto infidelidad de Maju Mantilla con George Slebi. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/ATV
Gustavo Salcedo habría descubierto infidelidad de Maju Mantilla con George Slebi. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/ATV

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina lanzó una nueva revelación que involucra a Gustavo Salcedo, esposo de la exMiss Mundo Maju Mantilla, y al actor colombiano George Slebi. Según la periodista, Salcedo habría decidido enfrentar personalmente al artista tras enterarse de un presunto romance entre él y su esposa.

El supuesto vínculo amoroso entre Maju Mantilla y George Slebi se habría originado en 2018, durante las grabaciones de la telenovela nacional 'Te volveré a encontrar', aunque la producción fue emitida en 2020. Magaly Medina asegura haber confirmado esta información con el propio Gustavo Salcedo, quien le habría contado detalles sobre la tensa conversación que sostuvo con el actor colombiano.

Amigo cercano de productor vinculado a Maju Mantilla enfrenta a Gustavo Salcedo por filtrar presunta infidelidad: 'Me parece cobarde'

Gustavo Salcedo habría buscado a George Slebi por Maju Mantilla

Durante su programa, Magaly Medina afirmó que fue directamente a la fuente para confirmar los rumores de una posible infidelidad. “Fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un affaire que pasó de la pantalla a la vida real”, expresó la conductora, dejando atónito al público.

La periodista señaló que, tras enterarse del supuesto romance entre Maju Mantilla y George Slebi, Gustavo Salcedo habría decidido tomar cartas en el asunto y buscó al actor colombiano para enfrentarlo. “El esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar”, sostuvo Medina en vivo.

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla y George Slebi compartieron escenas románticas en telenovela nacional

Maju Mantilla y George Slebi trabajaron juntos en la telenovela peruana 'Te volveré a encontrar', una producción de Del Barrio Producciones que fue emitida por América Televisión en 2020, aunque las grabaciones se realizaron en 2018. En la historia, ambos interpretaban a personajes que mantenían una relación clandestina, lo que los llevó a compartir múltiples escenas de corte íntimo.

El contexto de trabajo cercano y las largas horas de grabación habrían favorecido una conexión más allá de la ficción, según lo indicado por la conductora de espectáculos. Aunque ni Maju Mantilla ni George Slebi han confirmado públicamente este supuesto affaire, las declaraciones de Magaly Medina —respaldadas por su conversación con Gustavo Salcedo— reavivan las especulaciones sobre un episodio poco conocido en la vida personal de la exreina de belleza.

Maju Mantilla: ¿quién es el actor colombiano George Slebi, relacionado con la conductora en una supuesta infidelidad?

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: "Me dejaron una que otras cosas"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

