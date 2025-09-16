En la última edición de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina lanzó una nueva revelación que involucra a Gustavo Salcedo, esposo de la exMiss Mundo Maju Mantilla, y al actor colombiano George Slebi. Según la periodista, Salcedo habría decidido enfrentar personalmente al artista tras enterarse de un presunto romance entre él y su esposa.

El supuesto vínculo amoroso entre Maju Mantilla y George Slebi se habría originado en 2018, durante las grabaciones de la telenovela nacional 'Te volveré a encontrar', aunque la producción fue emitida en 2020. Magaly Medina asegura haber confirmado esta información con el propio Gustavo Salcedo, quien le habría contado detalles sobre la tensa conversación que sostuvo con el actor colombiano.

Gustavo Salcedo habría buscado a George Slebi por Maju Mantilla

Durante su programa, Magaly Medina afirmó que fue directamente a la fuente para confirmar los rumores de una posible infidelidad. “Fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un affaire que pasó de la pantalla a la vida real”, expresó la conductora, dejando atónito al público.

La periodista señaló que, tras enterarse del supuesto romance entre Maju Mantilla y George Slebi, Gustavo Salcedo habría decidido tomar cartas en el asunto y buscó al actor colombiano para enfrentarlo. “El esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar”, sostuvo Medina en vivo.

Maju Mantilla y George Slebi compartieron escenas románticas en telenovela nacional

Maju Mantilla y George Slebi trabajaron juntos en la telenovela peruana 'Te volveré a encontrar', una producción de Del Barrio Producciones que fue emitida por América Televisión en 2020, aunque las grabaciones se realizaron en 2018. En la historia, ambos interpretaban a personajes que mantenían una relación clandestina, lo que los llevó a compartir múltiples escenas de corte íntimo.

El contexto de trabajo cercano y las largas horas de grabación habrían favorecido una conexión más allá de la ficción, según lo indicado por la conductora de espectáculos. Aunque ni Maju Mantilla ni George Slebi han confirmado públicamente este supuesto affaire, las declaraciones de Magaly Medina —respaldadas por su conversación con Gustavo Salcedo— reavivan las especulaciones sobre un episodio poco conocido en la vida personal de la exreina de belleza.