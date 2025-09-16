HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

El conductor Kurt Villavicencio señaló que el todavía esposo de la exMiss Mundo Maju Mantilla, habría buscado espacio en la televisión para presentar supuestas pruebas.

Kurt Villavicencio revela que Salcedo asistió a 3 programas con pruebas de Maju Mantilla. Foto:Composición LR/Captura.
Kurt Villavicencio revela que Salcedo asistió a 3 programas con pruebas de Maju Mantilla. Foto:Composición LR/Captura.

La controversia en torno a Maju Mantilla sigue sumando episodios que mantienen en expectativa. Lo que parecía un escándalo ya bastante mediático, ha tomado un nuevo giro con las recientes declaraciones de Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, quien no dudó en encender la polémica desde su programa ‘Todo se filtra’.

Según reveló el conductor, Gustavo Salcedo, aún esposo de la exMiss Mundo, habría buscado a la prensa de espectáculos con la intención de mostrar su versión de los hechos. Incluso, se habría adelantado al estallido del escándalo con el productor Christian Rodríguez Portugal, intentando difundir pruebas que respaldaran su postura antes de que la situación se hiciera pública.

lr.pe

Kurt Villavicencio revela fuerte verdad de Gustavo Salcedo antes de escándalo de Maju Mantilla

El escándalo que rodea a Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, continúa sumando capítulos inesperados que mantienen en vilo a la prensa de espectáculos. En medio de una entrevista con Marina Mora, amiga cercana de la exMiss Mundo, Kurt Villavicencio no dudó en soltar una revelación que rápidamente encendió la polémica.

Según el popular conductor, Gustavo Salcedo no solo habría tenido conocimiento de los supuestos mensajes comprometedores entre Maju y el productor Christian Rodríguez Portugal, sino que también habría intentado mostrar esos chats en distintos programas de televisión. El objetivo, de acuerdo con Villavicencio, habría sido limpiar su imagen y dar a conocer su versión de los hechos antes de que el escándalo estallara públicamente.

“El que todavía es su esposo, es la información que tenemos, Gustavo Salcedo buscó hasta tres programas de espectáculo con información, porque quería limpiar su imagen y mostró unos chats que él encontró entre Maju y el productor Christian”, expuso el conducto.

