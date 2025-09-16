HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi según Magaly: “Buscó una conversación”

Magaly Medina mostró escenas donde la química entre Maju Mantilla y el actor colombiano, George Slebi parecía superar la ficción.

Gustavo Salcedo revela ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi. Foto: Composición LR/Captura.
Gustavo Salcedo revela ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi. Foto: Composición LR/Captura.

Maju Mantilla vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de una revelación inesperada en Magaly TV La Firme. Durante la emisión en vivo, Magaly Medina aseguró que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exMiss Mundo, le confesó que la conductora habría mantenido un ‘affaire’ con el actor colombiano George Slebi mientras grababa la telenovela peruana ‘Te volveré a encontrar’.

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina decidió ir directamente a la fuente: Gustavo Salcedo. Según relató la conductora, él mismo confirmó que los rumores tenían sustento y que el vínculo de su esposa con el actor extranjero habría traspasado la pantalla.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, dijo la conductora con firmeza en su programa de TV.

