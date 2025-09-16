Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi según Magaly: “Buscó una conversación”

Maju Mantilla vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de una revelación inesperada en Magaly TV La Firme. Durante la emisión en vivo, Magaly Medina aseguró que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exMiss Mundo, le confesó que la conductora habría mantenido un ‘affaire’ con el actor colombiano George Slebi mientras grababa la telenovela peruana ‘Te volveré a encontrar’.

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina decidió ir directamente a la fuente: Gustavo Salcedo. Según relató la conductora, él mismo confirmó que los rumores tenían sustento y que el vínculo de su esposa con el actor extranjero habría traspasado la pantalla.

Gustavo Salcedo admite presunto ‘affaire’ de Maju Mantilla con George Slebi

La revelación tomó por sorpresa a la audiencia, ya que hasta entonces las especulaciones solo apuntaban a la cercanía de Maju Mantilla con su productor televisivo, Christian Rodríguez Portugal.

No obstante, lo revelado por Magaly Medina le da otra magnitud al escándalo, pues saca a la luz un episodio ocurrido tiempo atrás, durante el rodaje de la telenovela estrenada en 2020 pero filmada en 2018.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, dijo la conductora con firmeza en su programa de TV.