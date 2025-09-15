HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

Magaly Medina lamentó que María Pía Copello deje 'Mande quien mande' en el mejor momento del programa. Según la 'Urraca', ya se sabe cuándo será la despedida de la conductora.

La conductora Magaly Medina resaltó el nostálgico y misterioso mensaje que María Pía había compartido previamente sobre 'Mande quien mande'.
La conductora Magaly Medina resaltó el nostálgico y misterioso mensaje que María Pía había compartido previamente sobre 'Mande quien mande'.

Magaly Medina sorprendió al afirmar que María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande'. De acuerdo con la periodista, la destacada conductora dejará el espacio la próxima semana. La 'Urraca' lamentó la salida de la conductora, a quien no dudó en destacar por el gran trabajo que hizo durante su tiempo al frente de 'MQM' de América TV. Además, mostró algunas señales que supuestamente Pía habría estado enviando sobre su despedida, incluyendo una emotiva publicación en redes sociales junto a sus compañeros Mario Hart y Carlos Vílchez.

Aunque al inicio Magaly dejó entrever que había muchas incógnitas detrás de esta situación, reafirmó su postura con base en testimonios que pudieron obtener en 'Magaly TV, la firme'. "Nos hemos enterado de que María Pía no estará la próxima semana en 'Mande quien mande'. Y esto no es un adiós, es un hasta siempre, porque la información que hemos obtenido es que María Pía deja 'Mande quien mande', indicó.

PUEDES VER: María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

¿Quién reemplazará a María Pía Copello en 'Mande quien mande'?: esto dice Magaly

De acuerdo con Magaly Medina, entre las opciones para reemplazar a María Pía Copello en 'Mande quien mande' estarían dos destacadas figuras nacionales de la conducción: Laura Huarcayo o Maricarmen Marín, ambas con amplia experiencia como presentadoras.

La periodista aprovechó la ocasión para aplaudir el crecimiento y rol de María Pía en 'MQM', reconociendo que el programa rival ha llegado a ganarle en rating a 'Magaly TV, la firme' en algunas ocasiones. En esa línea, se mostró intrigada sobre los motivos detrás de su partida, algo que aún no han podido corroborar.

"Dio un crecimiento a su personaje, a su manera de conducir, se adueñó del programa, el rating le ha favorecido muchísimo. Es un programa que a esa hora es líder en el rating y que incluso a veces nos ha ganado a nosotros, que estamos en el estelar de estelares. ¿Por qué María Pía se iría en el mejor momento de 'Mande quien mande'? ¿A dónde se va? Es algo que todavía no sabemos. Lo que sí hemos podido comprobar es que ella la próxima semana se va, por eso esta despedida tan nostálgica", afirmó Magaly.

