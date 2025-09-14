HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

"Sales y das la cara": Magaly cuestiona al productor de Maju, Christian Rodríguez, por su ausencia en medio de polémicas

Magaly Medina cuestionó la postura de Christian Rodríguez Portugal, señalando que dejó a la exreina de belleza enfrentarse sola a la polémica.

Magaly Medina cuestiona actitud de Christian Rodríguez frente a polémica con Maju Mantilla.Foto:Composición LR/Captura.
Magaly Medina cuestiona actitud de Christian Rodríguez frente a polémica con Maju Mantilla.Foto:Composición LR/Captura.

Magaly Medina volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo al expresar su indignación por el silencio de Christian Rodríguez Portugal. Según la conductora, resulta inexplicable que, en medio de un escándalo mediático de tal magnitud, el productor no haya dado la cara, dejando todas las miradas y cuestionamientos sobre Maju Mantilla.

La ‘Urraca’ recalcó que ha sido la exMiss Mundo quien ha debido enfrentar sola la presión pública, mientras el hombre con el que se le vincula sentimentalmente permanece en silencio absoluto. Para Magaly, esta actitud refleja una falta de respaldo evidente que solo alimenta más dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

ACERCA DE: Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

lr.pe

Magaly Medina cuestiona la actitud de productor Christian Rodríguez en medio de su vinculo con Maju Mantilla 

Magaly Medina criticó duramente al productor de ‘Arriba mi gente’, a quien responsabilizó por dejar que la exreina de belleza enfrente en solitario la controversia. La conductora recordó que fue Gustavo Salcedo quien insinuó una cercanía entre ambos y lo calificó como un profesional carente de valores.

“Está escondidito, calladito, cuando la única que da la cara es Maju Mantilla. Qué feo que cuando pasan ese tipo de cosas, la persona en que tú alguna vez confiaste, no te dé el debido respaldo”, dijo en un inicio la conductora de TV.

La conductora menciona que, la actitud de Christian Rodríguez Portugal responde a un intento de evadir responsabilidades. Según la conductora, el productor de televisión se estaría ‘haciendo el loco’ frente al escándalo porque tiene familia y busca evitar que su vida personal quede expuesta en medio de la controversia que lo vincula con Maju Mantilla.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Y si tuviste una relación extramatrimonial, un ‘affaire’, algo que involucra sentimientos, por lo menos sales y das la cara, no la dejas a ella sola que lidie con prensa, con el programa, etc. Sí, el productor se hace el loco, claro porque es casado, (los hombres) quieren tener el gustito pero que no toquen su hogar”, agregó.

Notas relacionadas
Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

LEER MÁS
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: "Encontramos mensajitos ocultos"

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: "Encontramos mensajitos ocultos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Rivero se quiebra en vivo con valiente historia de un niño en la Teletón: "Es un luchador"

Christian Rivero se quiebra en vivo con valiente historia de un niño en la Teletón: "Es un luchador"

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

LEER MÁS
Corazones solidarios: La Teletón 2025 logra histórico resultado y sobrepasa los 8 millones

Corazones solidarios: La Teletón 2025 logra histórico resultado y sobrepasa los 8 millones

LEER MÁS
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota