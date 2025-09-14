"Sales y das la cara": Magaly cuestiona al productor de Maju, Christian Rodríguez, por su ausencia en medio de polémicas

Magaly Medina volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo al expresar su indignación por el silencio de Christian Rodríguez Portugal. Según la conductora, resulta inexplicable que, en medio de un escándalo mediático de tal magnitud, el productor no haya dado la cara, dejando todas las miradas y cuestionamientos sobre Maju Mantilla.

La ‘Urraca’ recalcó que ha sido la exMiss Mundo quien ha debido enfrentar sola la presión pública, mientras el hombre con el que se le vincula sentimentalmente permanece en silencio absoluto. Para Magaly, esta actitud refleja una falta de respaldo evidente que solo alimenta más dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Magaly Medina cuestiona la actitud de productor Christian Rodríguez en medio de su vinculo con Maju Mantilla

Magaly Medina criticó duramente al productor de ‘Arriba mi gente’, a quien responsabilizó por dejar que la exreina de belleza enfrente en solitario la controversia. La conductora recordó que fue Gustavo Salcedo quien insinuó una cercanía entre ambos y lo calificó como un profesional carente de valores.

“Está escondidito, calladito, cuando la única que da la cara es Maju Mantilla. Qué feo que cuando pasan ese tipo de cosas, la persona en que tú alguna vez confiaste, no te dé el debido respaldo”, dijo en un inicio la conductora de TV.

La conductora menciona que, la actitud de Christian Rodríguez Portugal responde a un intento de evadir responsabilidades. Según la conductora, el productor de televisión se estaría ‘haciendo el loco’ frente al escándalo porque tiene familia y busca evitar que su vida personal quede expuesta en medio de la controversia que lo vincula con Maju Mantilla.

“Y si tuviste una relación extramatrimonial, un ‘affaire’, algo que involucra sentimientos, por lo menos sales y das la cara, no la dejas a ella sola que lidie con prensa, con el programa, etc. Sí, el productor se hace el loco, claro porque es casado, (los hombres) quieren tener el gustito pero que no toquen su hogar”, agregó.