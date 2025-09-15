El escándalo que involucra a Christian Rodríguez, productor del matutino ‘Arriba Mi Gente’, y a la ex Miss Mundo, Maju Mantilla, sigue generando reacciones en el ámbito del espectáculo nacional. Esta vez fue Gino Tassara, periodista y amigo íntimo del productor, quien decidió romper su silencio para salir en su defensa y, de paso, lanzar duras críticas contra Gustavo Salcedo, expareja de la conductora.

Las declaraciones de Tassara se dieron en el podcast ‘Pan con Mago’, donde no solo confirmó la relación de amistad cercana que mantiene con Rodríguez, sino que también cuestionó públicamente el accionar de Salcedo, quien recientemente entregó conversaciones privadas al programa ‘Chimi Churri’, en las que se revela una presunta infidelidad entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez.

Amigo de Christian Rodríguez arremete contra Gustavo Salcedo

Durante la entrevista en el mencionado espacio digital, Gino Tassara no dudó en expresar su molestia por la manera en que se ha expuesto a su amigo. “Maju me parece que es una dama, una señora. Ya está separada. Hace dos años todo el Perú ha visto el ampay al que está sujeto el padre de sus hijos”, comentó, en referencia a Gustavo Salcedo. Asimismo, remarcó que Christian Rodríguez, productor vinculado a la reina de belleza, ha preferido no emitir comentarios ni a la prensa ni en su programa.

El periodista también destacó que conoce a Rodríguez desde hace muchos años y que considera inaceptable que se expongan públicamente aspectos tan delicados de su vida personal. “Christian está casado, tiene una hermosa familia, un gran bebé... y su fuente de ingreso es ‘Arriba Mi Gente’, con lo que sostiene a toda su familia. Sea lo que sea, voy a apoyarlo porque es mi amigo. Estamos en las buenas y en las malas”, señaló, siendo este el primer pronunciamiento de una persona cercana al círculo íntimo del mencionado productor.

Gino Tassara también arremetió con firmeza contra Gustavo Salcedo, asegurando que su comportamiento ha sido poco ético y perjudicial para todas las partes involucradas, incluyendo la imagen pública de Maju Mantilla. “Me parece cobarde lo que ha hecho el papá de los hijos de Maju”, expresó tajantemente. Además, minimizó la validez de las declaraciones de Salcedo, quien afirmó haber visto a Mantilla y Rodríguez juntos en un vehículo, insinuando un encuentro fuera del ámbito profesional.