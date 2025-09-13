La polémica volvió a encenderse en el set de Magaly TV La Firme. Esta vez, la ‘Urraca’ no se guardó nada y arremetió con todo contra Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, quien en los últimos días ha sido vinculado sentimentalmente con la exMiss Mundo, Maju Mantilla. Fiel a su estilo mordaz, Magaly lanzó filosos comentarios que dejaron en shock a más de uno.

En plena transmisión, la conductora se animó a hacer una comparación directa que generó revuelo: mientras calificó al aún esposo de Mantilla, Gustavo Salcedo, como un “príncipe”, no tuvo reparo en referirse a Rodríguez como un “sapo”, dejando en claro su desacuerdo con la presunta cercanía entre la modelo y el productor.

Magaly Medina lanza cruel burla sobre el físico del productor de ‘Arriba mi gente’

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora reavivó su conocido segmento de comparaciones y esta vez el blanco de sus críticas fue Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente'. La ‘Urraca’ no dudó en mostrar fotos suyas junto a las de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y entre risas lo calificó con apodos como 'sapo', dejando en claro su mordaz opinión.

"No sé qué le vio. Dicen que hay que besar varios sapos para encontrar al príncipe. Ella encontró al príncipe y luego besó al sapo, pero el sapo no se convirtió en príncipe. (...) La sonrisa. Ahora los odontólogos llueven. Hay una diferencia drástica. Con sus escasos recursos conquistó a Maju", dijo Magaly Medina de forma graciosa.

Las ironías no se detuvieron, pues Magaly aprovechó para ensalzar a Gustavo Salcedo mientras lanzaba dardos contra el productor. “Uno practica remo en las Olimpiadas y el otro corre por el Malecón. Uno tiene la apariencia de modelo y al costado el aprendiz de runner. Miren las fachas. Hay diferencias abismales. (...) No sigamos porque ya me dio pena. Como decían las redes 'Maju, era darle celos, no risa' jaja”, agregó entre risas.