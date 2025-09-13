HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina no tuvo reparos en lanzar una dura comparación entre Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente', y Gustavo Salcedo, soltando inesperados comentarios.

Magaly Medina critica a productor de Latina, Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/Captura.

La polémica volvió a encenderse en el set de Magaly TV La Firme. Esta vez, la ‘Urraca’ no se guardó nada y arremetió con todo contra Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, quien en los últimos días ha sido vinculado sentimentalmente con la exMiss Mundo, Maju Mantilla. Fiel a su estilo mordaz, Magaly lanzó filosos comentarios que dejaron en shock a más de uno.

En plena transmisión, la conductora se animó a hacer una comparación directa que generó revuelo: mientras calificó al aún esposo de Mantilla, Gustavo Salcedo, como un “príncipe”, no tuvo reparo en referirse a Rodríguez como un “sapo”, dejando en claro su desacuerdo con la presunta cercanía entre la modelo y el productor.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

ACERCA DE: Magaly Medina sorprende al afirmar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos tras supuesta infidelidad: "Puede pasar cualquier cosa"

Magaly Medina lanza cruel burla sobre el físico del productor de ‘Arriba mi gente’

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora reavivó su conocido segmento de comparaciones y esta vez el blanco de sus críticas fue Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente'. La ‘Urraca’ no dudó en mostrar fotos suyas junto a las de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y entre risas lo calificó con apodos como 'sapo', dejando en claro su mordaz opinión.

"No sé qué le vio. Dicen que hay que besar varios sapos para encontrar al príncipe. Ella encontró al príncipe y luego besó al sapo, pero el sapo no se convirtió en príncipe. (...) La sonrisa. Ahora los odontólogos llueven. Hay una diferencia drástica. Con sus escasos recursos conquistó a Maju", dijo Magaly Medina de forma graciosa.

Las ironías no se detuvieron, pues Magaly aprovechó para ensalzar a Gustavo Salcedo mientras lanzaba dardos contra el productor. “Uno practica remo en las Olimpiadas y el otro corre por el Malecón. Uno tiene la apariencia de modelo y al costado el aprendiz de runner. Miren las fachas. Hay diferencias abismales. (...) No sigamos porque ya me dio pena. Como decían las redes 'Maju, era darle celos, no risa' jaja”, agregó entre risas.

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: "Encontramos mensajitos ocultos"

Magaly Medina sorprende al afirmar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos tras supuesta infidelidad: "Puede pasar cualquier cosa"

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López tras acusación de infidelidad: "Ella la pasaba muy bien y yo también"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Magaly Medina sorprende al afirmar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos tras supuesta infidelidad: "Puede pasar cualquier cosa"

Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

