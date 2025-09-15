Pamela Franco no pasó por alto las recientes declaraciones de Pamela López, quien se refirió con sarcasmo a los retoques estéticos de su aún esposo, Christian Cueva, calificándolo como "malcriadito de cara". La cantante de cumbia, al ser consultada por la prensa, respondió con una sonrisa y una dosis de ironía: "También seré una malcriadita, entonces", dejando entrever que no se había sentido ofendida.

Más adelante, Franco minimizó los comentarios de la influencer trujillana, quien actualmente atraviesa un proceso con el futbolista relacionado con la pensión de los tres hijos que comparten.

Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras burlas de Pamela López por sus retoques

En medio de su apretada agenda, la cantante Pamela Franco fue abordada por el programa 'Amor y fuego' para dar declaraciones sobre diversos temas, entre ellos, los recientes comentarios de Pamela López. La influencer trujillana había generado polémica al referirse con sarcasmo a los retoques estéticos de su aún esposo, Christian Cueva, afirmando: "Cuando uno nace malcriadito de cara, no hay forma".

Consultada al respecto, Franco no ocultó su ironía y respondió con soltura: "Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo también me he hecho mis retoques. También seré una malcriadita, entonces. Todas las personas que nos hemos hecho retoquitos en algún momento de nuestras vidas seremos malcriaditos", expresó entre sonrisas, dejando claro que no se sintió ofendida.

Más adelante, al ser interrogada si tenía algo que decirle directamente a López, la cumbiambera fue contundente, pero serena: "No me interesa", afirmó, dando por cerrado el tema.

Pamela Franco responde tras rumores de embarazo con Christian Cueva

En la entrevista con 'Amor y fuego', Pamela Franco también se sinceró sobre los rumores de un posible embarazo con Christian Cueva. La cantante de cumbia se tomó con humor las especulaciones que surgieron tras una reciente presentación en la que algunos notaron un ligero cambio en su figura.

"No, no por el momento", dijo la intérprete de 'Dile la verdad', afirmando que no está esperando un bebé, aunque tampoco descartó la idea en un futuro. "Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos", agregó, asegurando que su relación con el futbolista va tranquila y sin planes inmediatos de ampliar la familia