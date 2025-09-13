HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis      
Espectáculos

Melissa Paredes cuenta su verdad sobre el escándalo con Anthony Aranda y cómo afectó su vida

Melissa Paredes habló en el programa ‘Habla Chino’ sobre su vida personal, en especial sobre la polémica que la vinculó con Anthony Aranda, así como sobre su trayectoria como actriz.

Melissa Paredes habló en el programa ‘Habla Chino’ sobre la polémica que la vinculó con Anthony Aranda.
Melissa Paredes habló en el programa ‘Habla Chino’ sobre la polémica que la vinculó con Anthony Aranda. | Foto: composición LR/Habla chino/difusión

Melissa Paredes habló recientemente en el programa de ‘Habla Chino’ sobre su vida personal, su trayectoria como actriz y su paso como participante de Miss Perú. Asimismo, la modelo brindó detalles sobre la polémica en la que se vio envuelta junto a Anthony Aranda, luego de que se difundiera una presunta infidelidad hacia su expareja, Rodrigo Cuba.

Su vínculo con el bailarín Anthony Aranda y la polémica que se generó luego de estar casada con Rodrigo Cuba

Durante la entrevista con el conductor de televisión Aldo Miyashiro, la modelo relató varios episodios de su vida personal, especialmente relacionados con la polémica que la vinculó con el bailarín Anthony Aranda, ocurrida mientras atravesaba su proceso de separación del futbolista Rodrigo Cuba.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: “No formo parte de esa familia”

lr.pe

Sobre ese tema, la actriz contó cómo enfrentó las críticas por una supuesta infidelidad al popular ‘Gato’. Con evidente sinceridad, explicó cómo vivió esa etapa difícil marcada por los calificativos y el constante acoso mediático que recibió.

“También me pasó con alguien que la gente no conocía. Nadie sabía quién era. Fue todo muy dramático y, gracias a Dios, ya pasamos la página”, recordó Paredes sobre el ampay con el bailarín, un hecho que la marcó y generó gran repercusión mediática, ya que aún era esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

PUEDES VER: Melissa Paredes abre su corazón y expone la verdad de su relación con 'Gato' Cuba: "Al final nos dimos cuenta"

lr.pe

El proceso de espiritualidad como clave para superar la adversidad

Por otro lado, Melissa Paredes señaló que el proceso de espiritualidad y su fe en Dios fueron claves para superar ese momento difícil en su vida. Actualmente, la actriz expresa su alivio de haber dejado atrás esa etapa y afirma que está completamente enfocada en el presente y en sus proyectos futuros.

''En su momento hubo gente que se rasgaba las vestiduras y como eres mujer, eres lo peor del mundo. He sufrido mucho y que me lo merecía, quizás... pero soy una mujer fuerte. Creo en Dios, me aferré en él y salí adelante'', reflexionó.

El deseo de tener una hijo con Anthony Aranda

En cuanto a sus planes futuros, la artista compartió algunos detalles sobre su relación actual y expresó su deseo de tener un bebé con el bailarín y formar una familia feliz.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

''Sí, quiero tener otro bebé. Hace poco viajé con mi hija y hemos compartido con otras niñas, y quisiera otra mujercita. Aunque por el momento pienso más en tener un varoncito'', comentó.

Notas relacionadas
Melissa Paredes responde si volvería a conducir “América Hoy": “Trabajo en todo lo que me propongan"

Melissa Paredes responde si volvería a conducir “América Hoy": “Trabajo en todo lo que me propongan"

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: "Tienes que aprender de las mejores así como Johanna"

Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: "Tienes que aprender de las mejores así como Johanna"

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota