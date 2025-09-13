Melissa Paredes habló en el programa ‘Habla Chino’ sobre la polémica que la vinculó con Anthony Aranda. | Foto: composición LR/Habla chino/difusión

Melissa Paredes habló en el programa ‘Habla Chino’ sobre la polémica que la vinculó con Anthony Aranda. | Foto: composición LR/Habla chino/difusión

Melissa Paredes habló recientemente en el programa de ‘Habla Chino’ sobre su vida personal, su trayectoria como actriz y su paso como participante de Miss Perú. Asimismo, la modelo brindó detalles sobre la polémica en la que se vio envuelta junto a Anthony Aranda, luego de que se difundiera una presunta infidelidad hacia su expareja, Rodrigo Cuba.

Su vínculo con el bailarín Anthony Aranda y la polémica que se generó luego de estar casada con Rodrigo Cuba

Durante la entrevista con el conductor de televisión Aldo Miyashiro, la modelo relató varios episodios de su vida personal, especialmente relacionados con la polémica que la vinculó con el bailarín Anthony Aranda, ocurrida mientras atravesaba su proceso de separación del futbolista Rodrigo Cuba.

Sobre ese tema, la actriz contó cómo enfrentó las críticas por una supuesta infidelidad al popular ‘Gato’. Con evidente sinceridad, explicó cómo vivió esa etapa difícil marcada por los calificativos y el constante acoso mediático que recibió.

“También me pasó con alguien que la gente no conocía. Nadie sabía quién era. Fue todo muy dramático y, gracias a Dios, ya pasamos la página”, recordó Paredes sobre el ampay con el bailarín, un hecho que la marcó y generó gran repercusión mediática, ya que aún era esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

El proceso de espiritualidad como clave para superar la adversidad

Por otro lado, Melissa Paredes señaló que el proceso de espiritualidad y su fe en Dios fueron claves para superar ese momento difícil en su vida. Actualmente, la actriz expresa su alivio de haber dejado atrás esa etapa y afirma que está completamente enfocada en el presente y en sus proyectos futuros.

''En su momento hubo gente que se rasgaba las vestiduras y como eres mujer, eres lo peor del mundo. He sufrido mucho y que me lo merecía, quizás... pero soy una mujer fuerte. Creo en Dios, me aferré en él y salí adelante'', reflexionó.

El deseo de tener una hijo con Anthony Aranda

En cuanto a sus planes futuros, la artista compartió algunos detalles sobre su relación actual y expresó su deseo de tener un bebé con el bailarín y formar una familia feliz.

''Sí, quiero tener otro bebé. Hace poco viajé con mi hija y hemos compartido con otras niñas, y quisiera otra mujercita. Aunque por el momento pienso más en tener un varoncito'', comentó.