Durante una reciente entrevista concedida al diario Trome, la actriz y exconductora Melissa Paredes sorprendió al público al referirse de manera abierta y directa sobre el vínculo que actualmente mantiene con su exesposo Rodrigo 'Gato' Cuba. La también participante del reality 'El gran chef: famosos' dejó atrás los silencios para contar cómo logró una convivencia pacífica con el padre de su hija, Mía, luego de un mediático quiebre en 2021.

En medio de las especulaciones sobre una supuesta crisis en su matrimonio con el bailarín Anthony Aranda, Melissa Paredes aclaró cuál es la dinámica familiar que ha construido con su expareja, el futbolista del Sport Boys, enfocándose exclusivamente en el bienestar emocional de su hija. La actriz aseguró que la madurez y el paso del tiempo han sido claves para lograr un ambiente armonioso, aunque también reconoció que no todo es perfecto.

La verdadera relación que ahora llevan Melissa Paredes y 'Gato' Cuba

Melissa Paredes no se guardó nada al hablar de su actual trato con Rodrigo Cuba, con quien comparte la crianza de su hija, Mía. “Hoy por hoy conversamos. Ahora nos reímos y decimos: ‘Todo lo que tuvimos que pasar’. Éramos dos jóvenes con cólera y cada quien con sus razones. Al final nos dimos cuenta de que era por las puras”, expresó la artista, evidenciando que ambos han superado rencores del pasado.

Paredes recalcó que han logrado establecer una relación basada en el respeto mutuo, lo que ha permitido que la pequeña Mía crezca en un entorno más equilibrado, a pesar de la separación.

Anthony Aranda y su rol frente a la convivencia entre Melissa y Rodrigo

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Melissa Paredes fue la manera en que su esposo, Anthony Aranda, afronta la cercanía necesaria entre la actriz y su exesposo. Según reveló, el coreógrafo entiende perfectamente el rol irremplazable que Rodrigo Cuba cumple en la vida de la hija de Melissa. “Anthony sabe que es el papá de Mía y siempre va a estar cerca de nosotros”, afirmó con claridad.

Aunque reconoció que entre Aranda y el 'Gato' Cuba no existe una relación de amistad, Melissa fue enfática al señalar que ambos hombres hacen el esfuerzo necesario para no interferir en el bienestar emocional de la niña. “Tienen que hacerlo, porque si ellos no están bien, Mía se va a sentir mal”, concluyó, dejando en evidencia la madurez con la que manejan una convivencia que podría ser complicada, pero que está basada en una prioridad compartida: la felicidad de su hija.