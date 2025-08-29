HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba enfrentan difícil momento como padres tras revelar que su hija Mía se encuentra internada en una clínica, donde ambos la acompañan en todo momento. 

Mía es la hija de 8 años que tienen en común Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: Composición LR/América TV/YouTube.
Mía es la hija de 8 años que tienen en común Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: Composición LR/América TV/YouTube.

Melissa Pareces anunció recientemente que su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, se encuentra internada de emergencia en una clínica local. La modelo no reveló cuál es el problema de salud que aqueja a la pequeña Mía ni los motivos exactos de su hospitalización.

Lo que sí compartió fue una imagen en la que se observa a la menor recostada en una camilla durante la madrugada del viernes 29 de agosto. “2da noche en emergencia con mi princesa”, escribió Melissa Paredes en sus historias de Instagram acompañado el mensaje con un emoji de corazón roto.

Rodrigo Cuba comparte conmovedora foto con su hija desde clínica

El futbolista Rodrigo Cuba expresó su preocupación por la salud de su pequeña al compartir un video junto a ella, donde aparecen recostados en la camilla del hospital mientras él la ve dormir y la abraza.

En la publicación solo añadió el emoji de una persona enferma, sin dar detalles de lo que padece Mía. Su rostro reflejaba la angustia por el difícil momento de la menor. Tanto el ‘Gato’ como Melissa Paredes han dejado en claro que su hija es su máxima prioridad y la acompañan en todo momento durante su recuperación.

Rodrigo Cuba expone cómo es su relación con Melissa Paredes

Rodrigo Cuba explicó que la relación que mantiene con Melissa Paredes, madre de su hija, atraviesa uno de sus mejores momentos en comparación con años anteriores.

“Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, le contó a Trome.

Además, el futbolista sostuvo que esta etapa de cordialidad ha tenido un impacto positivo en Mía. “Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea”, aclaró.

