Melissa Paredes compartió en redes sociales una frase que resume el momento que vivió junto a su hija Mía en Panamá: "Hermosa experiencia". La actriz fue parte del avant premiere internacional de 'La casa de muñecas de Gabby: La película', donde ambas participaron como invitadas especiales. El evento, organizado por Universal Pictures, reunió a figuras de distintos países de Latinoamérica.

La aparición de Melissa fuera del país se dio poco después de que su hija enfrentara un episodio médico que generó preocupación. Aunque no ofreció mayores detalles en su publicación, sí dejó ver que el viaje tuvo un significado especial, tanto por el contexto familiar como por la oportunidad profesional que representó.

Melissa Paredes y su hija salen del Perú para asistir a evento internacional

Melissa Paredes dejó el país junto a Mía, hija fruto de su relación con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba, luego de que la niña fuera atendida en emergencias en dos ocasiones. La actriz mostró en sus redes que ambas estaban listas para viajar, y días después se confirmó que el destino era Panamá. Allí, madre e hija participaron en el avant premiere de 'La casa de muñecas de Gabby', una producción infantil que se estrenará en Perú el próximo jueves 25 de septiembre.

Durante el evento, Melissa y Mía compartieron actividades interactivas, sesiones fotográficas y momentos con los personajes de la serie original. La también modelo fue la única peruana invitada y destacó en la presentación junto a influencers como Paula Chaves, Gala Caldirola y Virginia Limongi. "Acompáñennos a vivir esta hermosa experiencia junto a Universal Pictures", escribió en Instagram, acompañando el mensaje con emocionantes videos del evento junto a su pequeña.

Reconocimiento internacional para Melisa Paredes

La participación de Melissa Paredes en el evento fue más que una aparición pública. En entrevistas posteriores, la esposa del bailarín Anthony Aranda expresó su alegría por haber sido considerada por Universal Pictures y por poder compartir ese momento con su hija. "Me siento muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para esta avant premiere, y compartirlo con Mía me alegra mucho más. Es un gran recuerdo que quedará en nuestros corazones", declaró en Panamá.

El viaje coincidió con una etapa delicada en la salud de Mía, lo que hizo que la experiencia tuviera un valor adicional para la familia. Según trascendió en los medios locales, la menor fue atendida en una clínica antes de viajar, lo que generó preocupación entre sus padres. Pese a ello, Melissa decidió aceptar la invitación y convertir el evento en una oportunidad para celebrar junto a su hija, en medio de una dinámica familiar que, según ha dicho, mantiene con el 'Gato' Cuba.