Melissa Paredes rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la fuga de su exsuegro, Jorge Cuba Hidalgo, padre de Rodrigo Cuba. El exfuncionario fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.

Al ser abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ sobre si tenía conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de Cuba Hidalgo, la actriz optó por marcar distancia de la familia de su expareja. “Prefiero no opinar del tema y no es algo que me compete a mí, no soy parte de esa familia, así que prefiero no opinar del tema”, expresó.

Melissa Paredes evita hablar sobre el caso de Jorge Cuba Hidalgo

En el pasado, cuando estalló su ampay con Anthony Aranda —actualmente su esposo— mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes y Jorge Cuba protagonizaron enfrentamientos públicos. Él afirmaba no haber estado de acuerdo con la relación de su hijo, mientras ella le recordaba la investigación en la que estaba involucrado, llegando incluso a calificarlo como el “cáncer” de esa familia.

Sin embargo, esta vez la actriz ha optado por no pronunciarse, ahora que mantiene una relación cordial con el padre de su hija. “De verdad que yo no tengo nada que opinar en ese tema, no pienso hablar de ese tema, no pienso dar ni media opinión ni nada”, expresó a ‘Amor y fuego’, intentando alejarse de las cámaras.

Al ser consultada si había conversado sobre el asunto con Rodrigo Cuba, lo negó rotundamente: “No, no, todo bien con el papá de mi hija. No voy hablar del tema, sé por dónde van y entiendo todo, estamos 2025”, sentenció, dejando en claro que no iba a referirse más sobre el abuelo de su pequeña.

¿Rodrigo Cuba se pronunció tras la fuga de su padre?

El 24 de julio, el Poder Judicial condenó a Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones, a 21 años y 8 meses de prisión por colusión agravada y lavado de activos, tras favorecer ilegalmente a Odebrecht en la adjudicación de los dos primeros tramos del Metro de Lima. Según la justicia, recibió más de 8 millones de dólares en sobornos que ocultó en el extranjero.

En medio de la polémica y la fuga de su padre a Ecuador para evitar la condena, el futbolista Rodrigo Cuba optó por no referirse directamente al caso. Sin embargo, compartió en redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión sobre su situación personal: “Todo va a estar bien porque somos buenas personas, porque tenemos un alma bonita, porque merecemos cosas que hagan vibrar al corazón de alegría. Y la vida se acuerda de eso”.