Espectáculos

Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

Melissa Paredes sorprende en vivo al ser consultada por Ethel Pozo en el programa de Amor y Fuego.

Melissa Paredes habla acera de Melissa Paredes. Foto: Composición LR/Captura.
Melissa Paredes habla acera de Melissa Paredes. Foto: Composición LR/Captura.

Melissa Paredes volvió a dar de qué hablar y esta vez lo hizo en plena transmisión en vivo, dejando a más de uno sorprendido con su reacción al ser consultada por nada más y nada menos que Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel y su excompañera en el programa "América Hoy". 

Todo ocurrió cuando la actriz y modelo fue invitada al set de Amor y Fuego junto a Julián Zucchi para promocionar la nueva obra teatral que ambos protagonizan. Aunque la intención inicial era hablar de este proyecto artístico, un inesperado giro en la entrevista terminó por acaparar la atención

ACERCA DE: Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

lr.pe

¿Qué dijo Melissa Paredes cuando le ponen la foto de Ethel Pozo en vivo?

En medio de la conversación, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron mostrar en la pantalla una imagen de Ethel Pozo, generando una inmediata y notoria reacción de incomodidad en Melissa. “¿Por qué ponen esta foto?”, cuestionó con gesto serio, evidenciando que el momento no le resultaba del todo agradable. La actriz explicó que al ver esa imagen de Pozo, aparentemente conmovida, lo primero que le produjo fue una especie de malestar. “No sé… yo vi esa foto llorando y me produjo… eso es como una… como molestia”, dijo sin rodeos.

El comentario no pasó desapercibido, pues inmediatamente Rodrigo y Gigi recogieron la reacción de la exconductora de televisión, quien, en un gesto aún más revelador, lanzó la paleta que sostenía en sus manos mostrando el rostro de Ethel, reafirmando así su incomodidad.

Como se recuerda, Melissa y Ethel compartieron set durante el tiempo en que Paredes formó parte de América Hoy, pero su salida del programa, envuelta en controversia, habría dejado heridas que hasta hoy parecen no cicatrizar del todo.

