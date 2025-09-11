HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

A diferencia de la vez en que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio, Maju Mantilla se presentó en vivo en 'Arriba mi gente' y lanzó un contundente mensaje al padre de sus hijos.

Gustavo Salcedo dejó entrever presunta infidelidad de Maju Mantilla en 'Magaly TV, la firme'.
Gustavo Salcedo dejó entrever presunta infidelidad de Maju Mantilla en 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/Arriba mi gente/ATV

Maju Mantilla rompió su silencio y respondió con firmeza a Gustavo Salcedo, luego de que este ofreciera polémicas declaraciones en 'Magaly TV, la firme', insinuando una presunta infidelidad de la exreina de belleza con el productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez Portugal. A diferencia de la vez en que el deportista anunció el fin de su matrimonio, esta vez Maju no guardó silencio: se presentó en vivo en el programa que conduce y se dirigió directamente a Salcedo, recordándole con contundencia que ambos tienen un acuerdo legal.

El escándalo estalló el 10 de septiembre, cuando Magaly Medina reveló una exclusiva con las declaraciones de Salcedo, quien aseguró haber encontrado a Maju en su auto junto al productor. En ese contexto, Mantilla fue clara: "Hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro".

PUEDES VER: Maju Mantilla expresa su molestia Gustavo Salcedo y le recuerda el ampay en hotel: "En ningún momento hice algún juicio"

lr.pe

Maju Mantilla responde en vivo a Gustavo Salcedo y marca límites legales

Durante la emisión de 'Arriba mi gente', Maju se dirigió directamente a Gustavo Salcedo, luego de que este insinuara una presunta infidelidad en una entrevista con 'Magaly TV, la firme'. La ex Miss Mundo fue enfática al recordar que ambos tienen un acuerdo legal que les impide hablar públicamente sobre su separación. "Yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada porque lo voy a resolver dentro de mi privacidad", declaró. Y añadió con firmeza: "Ahora con más razón, porque el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro".

La conductora también recordó el escándalo de 2023, cuando se difundieron imágenes de Salcedo junto a Mariana de la Vega en un hotel. "Incluso dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de videovigilancia, en ningún momento hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí", expresó.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' tras presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Persona sin valores"

lr.pe

Las acusaciones de Gustavo Salcedo contra Maju Mantilla y el destape de Magaly Medina

El escándalo estalló el 10 de septiembre, cuando Magaly Medina presentó una entrevista exclusiva con Gustavo Salcedo. En ella, el empresario afirmó haber encontrado a Maju en su auto junto al productor Christian Rodríguez Portugal, y, según la periodista, habría confirmado a sus reporteros la información sobre una relación extramatrimonial de más de dos años.

Salcedo también se refirió al productor como una persona "sin valores" y cuestionó que Latina siga trabajando con él. En declaraciones posteriores, se mostró molesto por los rumores que vinculan a su esposa con Rodríguez: "Definitivamente sí me molesta. Yo no puedo garantizar nada al respecto", declaró. Frente a esta versión, Mantilla ha pedido respeto y silencio: "Esta separación es entre tú y yo. No le compete a nadie más (...) Con esto quiero aclarar la situación y pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer", sentenció la recordada Miss Mundo.

