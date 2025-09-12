En medio de la polémica que rodea actualmente a Maju Mantilla, un video antiguo ha vuelto a cobrar relevancia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se ha viralizado en los últimos días. Se trata de un clip de mayo de 2020, cuando el actor colombiano George Slebi apareció mediante un enlace de Zoom en el desaparecido programa 'En boca de todos'. En aquella ocasión, el artista no escatimó en elogios hacia la conductora peruana, destacando la gran experiencia de haber compartido escenas junto a ella en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

El fragmento ha generado gran repercusión, pues Slebi enfatizó que la química con Maju Mantilla en la ficción fue “impresionante”. Como se recuerda, la productora Verónica Alcántara aseguró en el podcast 'Chimi churri' que el esposo de la conductora de TV, Gustavo Salcedo, le habría confesado una supuesta infidelidad pasada de la conductora con un actor colombiano, lo que ha reavivado las especulaciones en la farándula nacional.

Maju Mantilla y George Slebi: una relación laboral que habría traspasado la ficción

Durante su participación en 'En boca de todos', George Slebi se mostró emocionado al recordar su trabajo con Maju Mantilla en la telenovela 'Te volveré a encontrar'. El actor colombiano no solo agradeció la invitación al programa, sino que también resaltó lo gratificante que fue compartir roles con la conductora peruana.

“Quiero agradecerles por la invitación, feliz de haber hecho esta novela, feliz de haber estado trabajando con una compañera como Maju, la verdad”, fueron las primeras palabras que pronunció frente a cámaras.

Slebi continuó expresando su admiración, al señalar que ambos crecieron profesionalmente durante las grabaciones y que, a pesar de su experiencia, él también aprendió mucho de trabajar junto a Mantilla. “La verdad, tuvimos una química impresionante. Ella es muy profesional y la verdad, muy feliz, muy feliz”, agregó.

Mientras él se desvivía en halagos, Maju reaccionaba con sonrisas que evidenciaban cierto nerviosismo. Finalmente, la exreina de belleza cerró el intercambio con un gesto cariñoso al responder: “¡Gracias, te quiero George, gracias”, lo que generó risas en el set y dejó entrever la cercanía entre ambos.

¿Maju Mantilla le fue infiel a Gustavo Salcedo con George Slebi?

La reciente viralización del video de George Slebi elogiando a Maju Mantilla ha coincidido con nuevas declaraciones que han encendido aún más la polémica en torno a la exreina de belleza. Según la productora Verónica Alcántara, el empresario Gustavo Salcedo —esposo de Mantilla— le habría confesado en conversaciones privadas que su pareja ya le había sido infiel en el pasado con un actor colombiano, mucho antes de que surgieran los rumores de un supuesto vínculo extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal.

En el podcast 'Chimi churri', Alcántara relató que Salcedo buscaba “limpiar su imagen” frente a las especulaciones sobre una separación y, en ese contexto, le reveló que contaba con pruebas de aquella relación. “Yo pensaba que era un argentino, pero era un colombiano. Yo le pregunto si tenía pruebas o fotos con este argentino. Él me responde que sí las tenía”, narró la productora, aunque aclaró que nunca mostró evidencias concretas más allá de algunos chats.

Según su versión, estas conversaciones no son recientes, sino parte de una investigación personal que viene desarrollando desde hace algún tiempo, lo que ha desatado nuevas dudas sobre la cercanía de Maju Mantilla con George Slebi.