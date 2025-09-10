HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nathaly Julca, voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme', confirma su renuncia y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

La histórica reportera del programa de Magaly Medina confesó que presentó su renuncia definitiva a 'Magaly TV, la firme'. Tras una serie de fuertes rumores, Nathaly Julca cuenta su verdad en exclusiva para La República.

Nathaly Julca confirmó que su renuncia se debió a un mal ambiente laboral. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/LR
La ausencia de una voz familiar en la reciente promoción de ‘Magaly TV, la firme’, emitida el lunes 8 de septiembre, encendió las alarmas entre los televidentes más atentos. La inconfundible locución que solía acompañar los avances del programa no estuvo presente, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales. Christian Bayro, periodista especializado en espectáculos, adelantó que una tensa situación interna habría motivado una renuncia clave en el equipo. Los rumores no tardaron en crecer, y finalmente, en declaraciones exclusivas para La República, se confirmó lo que muchos ya sospechaban.

Nathaly Julca, la reconocida reportera y voz en off de los populares 'ampays' del programa de Magaly Medina, reveló que decidió dar un paso al costado del programa. Con sinceridad, explicó que su salida respondió a razones personales relacionadas con el clima laboral: “El ambiente no era saludable”, declaró. La comunicadora también aprovechó para agradecer a sus colegas que la han acompañado durante este proceso, marcando así el cierre de una etapa en su carrera y dejando abierta la puerta a nuevos retos profesionales.

PUEDES VER: Magaly Medina consternada al ver los videos de Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad: 'Qué pena me da'

lr.pe

Reportera de Magaly Medina confirma renuncia al programa de ATV

En conversación con La República, Nathaly Julca confirmó su salida de ‘Magaly TV, la firme’ tras varios años siendo parte esencial del equipo periodístico y la característica voz en off de los avances promocionales del programa. “Sí, renuncié, por respeto a mí y a mi carrera (...) decidí dar un paso al costado”, declaró, dejando entrever que su decisión no fue tomada a la ligera, sino como una respuesta profesional ante situaciones que ya no estaba dispuesta a tolerar.

Lejos de entrar en detalles sobre el conflicto interno que habría motivado su renuncia, Julca prefirió enfocarse en el respaldo que ha recibido tras su salida. “La gente que me conoce sabe mi trabajo y me basta con el respaldo de varios colegas que me escribieron a darme su apoyo”, añadió, destacando la solidaridad de sus compañeros tras su salida del programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras quejarse de críticas en TV: 'En vez de cantar, solo atinó a llorar'

lr.pe

Quedan puntos por resolver

Pese a haber hecho pública su renuncia, Nathaly Julca aclaró que todavía existen asuntos pendientes por definir en relación con su salida de ‘Magaly TV, la firme’. “Aún no diré más, tengo aún que cerrar temas con mi renuncia, y mis derechos laborales”, manifestó la comunicadora, dejando entrever que el proceso de desvinculación con ATV aún no ha concluido del todo.

Cabe precisar que Christian Bayro había adjudicado la renuncia de Nathaly Julca a conflictos internos con los otros reporteros de 'Magaly TV, la firme', Jhon Tirado y Gianfranco Pérez.

