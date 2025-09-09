Paul Michael se quebró en la Chola Chabuca al hablar de las críticas por su romance con Pamela López. Composición LR

En la última emisión de Magaly TV, La Firme de este lunes 8 de septiembre, la conductora de espectáculos no pasó por alto la reciente aparición de Pamela López y Paul Michael en el programa sabatino de la Chola Chabuca. La pareja contó detalles de su relación, pero lo que más llamó la atención fueron las lágrimas del cantante, que rápidamente generaron reacciones.

La ‘urraca’ cuestionó el momento en que el exintegrante de la Orquesta Candela se mostró afectado por las críticas que recibe desde que hizo oficial su romance con la aún esposa de Christian Cueva.

"Este muchacho, en vez de cantar y mostrar algún tipo de talento para algo, solo atinó a llorar. Ahora llorar parece ser una especie de gancho, una manera de simpatizar con el público y generar lástima", comentó Magaly Medina.

Magaly cuestiona las lágrimas de Paul Michael

La conductora no tardó en pronunciarse sobre la entrevista que tuvo la pareja. Sin embargo, lejos de enfocarse en las declaraciones de Pamela López, Magaly puso la mira en las lágrimas del popular ‘colágeno’, quien aseguró sentirse golpeado por los comentarios negativos desde que inició su romance.

Para Medina, lejos de tratarse de un momento de sensibilidad, el llanto sería una estrategia para ganar presencia en la farándula.

"Parece que su única meta ha sido lograr cierto brillo, cierta connotación, tener una oportunidad en la televisión y en la música, que ha tenido. Oportunidades en una orquesta, en ‘Esto es guerra’, en alguna discoteca, porque Pamela López lo arrastra a donde va; es uno más de sus hijos. Lo cuida, lo protege, pero ahora se puso a llorar. No está mal que un hombre muestre debilidad y que llore. Pero, ¿llorar porque te han molestado tanto las críticas y porque no das más? ¿Cuál es la calidad que tiene para no resistir en el mundo en el que se ha metido? No lo entiendo, porque no es un chico de 15 años", agregó.

Paul Michael se quiebra en programa de la Chola Chabuca

El cantante apareció el sábado 6 de septiembre junto a Pamela López en Esta Noche con La Chola Chabuca. Durante la entrevista, no pudo contener las lágrimas al confesar que se siente agotado por los comentarios que recibe desde que están juntos.

“La gente solo se encarga de criticar, pero no importa, porque siempre voy a estar para ella, para las que sea como se dice en mi barrio. Voy a seguir luchando y nada me va a parar porque estoy bendecido”, expresó Paul.

Por su parte, su pareja, Pamela López respaldó a su pareja y señaló que entiende lo que atraviesa, pues a ella también le tocó vivir situaciones similares en el pasado.