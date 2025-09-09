HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras quejarse de críticas en TV: "En vez de cantar, solo atinó a llorar"

La conductora cuestionó a la pareja de Pamela López tras quebrarse en una entrevista. Sostuvo que su llanto sería una estrategia para ganar visibilidad en la farándula.

Paul Michael se quebró en la Chola Chabuca al hablar de las críticas por su romance con Pamela López. Composición LR
Paul Michael se quebró en la Chola Chabuca al hablar de las críticas por su romance con Pamela López. Composición LR

En la última emisión de Magaly TV, La Firme de este lunes 8 de septiembre, la conductora de espectáculos no pasó por alto la reciente aparición de Pamela López y Paul Michael en el programa sabatino de la Chola Chabuca. La pareja contó detalles de su relación, pero lo que más llamó la atención fueron las lágrimas del cantante, que rápidamente generaron reacciones.

La ‘urraca’ cuestionó el momento en que el exintegrante de la Orquesta Candela se mostró afectado por las críticas que recibe desde que hizo oficial su romance con la aún esposa de Christian Cueva.

PUEDES VER Magaly Medina sorprende al anunciar en vivo convocatoria para reemplazar a DJ de su programa: "Recibo mensajes por el DM"

lr.pe

"Este muchacho, en vez de cantar y mostrar algún tipo de talento para algo, solo atinó a llorar. Ahora llorar parece ser una especie de gancho, una manera de simpatizar con el público y generar lástima", comentó Magaly Medina.

Magaly cuestiona las lágrimas de Paul Michael

La conductora no tardó en pronunciarse sobre la entrevista que tuvo la pareja. Sin embargo, lejos de enfocarse en las declaraciones de Pamela López, Magaly puso la mira en las lágrimas del popular ‘colágeno’, quien aseguró sentirse golpeado por los comentarios negativos desde que inició su romance.

PUEDES VER Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

lr.pe

Para Medina, lejos de tratarse de un momento de sensibilidad, el llanto sería una estrategia para ganar presencia en la farándula.

"Parece que su única meta ha sido lograr cierto brillo, cierta connotación, tener una oportunidad en la televisión y en la música, que ha tenido. Oportunidades en una orquesta, en ‘Esto es guerra’, en alguna discoteca, porque Pamela López lo arrastra a donde va; es uno más de sus hijos. Lo cuida, lo protege, pero ahora se puso a llorar. No está mal que un hombre muestre debilidad y que llore. Pero, ¿llorar porque te han molestado tanto las críticas y porque no das más? ¿Cuál es la calidad que tiene para no resistir en el mundo en el que se ha metido? No lo entiendo, porque no es un chico de 15 años", agregó.

Paul Michael se quiebra en programa de la Chola Chabuca

El cantante apareció el sábado 6 de septiembre junto a Pamela López en Esta Noche con La Chola Chabuca. Durante la entrevista, no pudo contener las lágrimas al confesar que se siente agotado por los comentarios que recibe desde que están juntos.

“La gente solo se encarga de criticar, pero no importa, porque siempre voy a estar para ella, para las que sea como se dice en mi barrio. Voy a seguir luchando y nada me va a parar porque estoy bendecido”, expresó Paul.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Por su parte, su pareja, Pamela López respaldó a su pareja y señaló que entiende lo que atraviesa, pues a ella también le tocó vivir situaciones similares en el pasado.

Notas relacionadas
Magaly Medina sorprende al anunciar en vivo convocatoria para reemplazar a DJ de su programa: "Recibo mensajes por el DM"

Magaly Medina sorprende al anunciar en vivo convocatoria para reemplazar a DJ de su programa: "Recibo mensajes por el DM"

LEER MÁS
Magaly sorprende al revelar que Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán con boda soñada en crucero por Dubái

Magaly sorprende al revelar que Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán con boda soñada en crucero por Dubái

LEER MÁS
Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS
Dilbert Aguilar genera preocupación al ser captado en hospital junto con Jhazmín Gutarra tras anunciar separación

Dilbert Aguilar genera preocupación al ser captado en hospital junto con Jhazmín Gutarra tras anunciar separación

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

LEER MÁS
Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Espectáculos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Fito Páez ya está en Lima: conoce el posible setlist, los accesos y otros detalles de su esperado concierto en Costa 21

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota