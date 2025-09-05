HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly sorprende al revelar que Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán con boda soñada en crucero por Dubái

La popular 'Amistad' confesó que tendrá un matrimonio civil en Perú y una boda simbólica en Dubái y "por todos lados del mundo".

La popular 'Amistad' reveló que su boda soñada será en el mar, en un crucero con Dubái con su pareja española.
La popular 'Amistad' reveló que su boda soñada será en el mar, en un crucero con Dubái con su pareja española. | Foto: captura/ATV

Fiorella Rodríguez, exconductora televisiva peruana, y el modelo español Iván Micol sorprendieron al presentarse en el programa de Magaly Medina y confirmar sus planes soñados de boda: una ceremonia simbólica en altamar sobre un crucero por Dubái y "por el resto del mundo", seguida de una formalización legal en Perú, oficiada por su amiga notaria, Marisol Pérez Tello.

El romance de la pareja comenzó en agosto de 2022, cuando Iván le escribió a Fiorella por Instagram poco después de que ella culminara una relación anterior. “No sé, yo un día vi su foto y decidí contactarla... pasaron semanas y volvimos a conectarnos”, recordó el modelo en una entrevista con 'Magaly TV: La Firme'.

lr.pe

Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán en crucero por Dubái

Luego de conocerse a través de las redes sociales, Fiorella Rodríguez e Iván Micol consolidaron su relación, luego de que en 2023, Iván se mudara a Perú para convivir con Fiorella y su hija; hoy, todos comparten un mismo ático en Miraflores.

La pareja confirmó que, en lugar de una iglesia, celebrarán una ceremonia simbólica en un crucero por Dubái. No obstante, el modelo aclaró que dicho acto no tiene validez legal, por lo que planean casarse formalmente en Perú antes de fin de año, con Marisol Pérez Tello como notaria. Iván expresó su deseo de “casarse de verdad… Te pediré matrimonio por todas partes del mundo”, a lo que ella respondió con un tierno: "Y yo te diré que sí mil veces".

Finalmente, Magaly cuestionó la diferencia de edad —ella supera en 24 años a Iván— y comentó que ha sido objeto de atención mediática. Sin embargo, Fiorella relativizó la situación: “Mi padre le lleva a mi madre veinte años. En mi familia ya es normal. Nunca crecí con ese impacto alto por la diferencia de edad”, explicó.

