La reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', del martes 9 de septiembre, generó gran revuelo al volver a mostrar las imágenes comprometedoras del cantante peruano Daniel Lazo, quien fue captado en aparente estado de ebriedad tras una presentación privada en Lima. Durante el programa, Magaly Medina expresó su desconcierto y preocupación al ver el estado del artista, afirmando: "Miren(lo), parece que lo contrataron en una fiesta privada y miren cómo canta y cómo lo sacan".

Según el informe difundido, en primera instancia, por el programa 'Todo se filtra' el lunes 8 de septiembre, Lazo habría sido contratado para animar un quinceañero, donde, tras su presentación, fue grabado saliendo del lugar con evidente dificultad para caminar, necesitando ayuda de un tercero para desplazarse. La situación no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a figuras del espectáculo como Medina, quien no ocultó su pesar por el rumbo que estaría tomando la carrera del ganador de la primera temporada de 'La voz Perú'.

Magaly Medina consternada por imágenes de Daniel Lazo aparentemente ebrio

Durante la emisión del programa de ATV, Magaly Medina no ocultó su decepción al comentar las imágenes en las que se ve a Daniel Lazo en un estado comprometedor tras su presentación en una fiesta privada. La conductora de 'Magaly TV, la firme' expresó su pesar al recordar los inicios prometedores del cantante en un programa concurso de Latina, donde destacó por su talento vocal:

“Pensar que este chico que se inició en 'La voz Perú', con una voz espectacular, un gran talento. Sin embargo, nadie se acuerda de él”. Medina también mencionó que el artista había reconocido públicamente en algún momento que enfrentaba problemas personales, los cuales aseguraba estar superando. Sin embargo, las imágenes difundidas por 'Todo se filtra' parecieran contradecir ese progreso.

La fuerte crítica de Magaly Medina a Daniel Lazo

Con evidente consternación, la popular presentadora calificó de “totalmente ebrio” el estado en el que se encontraba Daniel Lazo, quien necesitó ayuda para mantenerse en pie al salir del evento. “Qué manera, como algunos futbolistas, cantantes, grupos y más, que desperdiciaron su carrera con alcohol y con mujeres”, sentenció Magaly Medina, haciendo una crítica directa a quienes no logran manejar los efectos de la fama.

“No están preparados para esto y ceden ante todas las tentaciones que este poquito de popularidad les ofrece. Qué pena me da ver a una persona, a un artista que tenía un futuro, se proyectaba con un futuro, con una gran voz”, agregó, lamentando que un talento como el de Lazo pueda terminar opacado por decisiones personales que comprometen su trayectoria profesional.