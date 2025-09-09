HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina queda en shock al ver los videos de Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad: "Qué pena me da"

¡Consternada! Magaly Medina quedó totalmente sorprendida al ver las imágenes de Daniel Lazo saliendo de un quinceañero en aparente estado de ebriedad. El cantante fue auxiliado por un acompañante.

Daniel Lazo fue captado hace unos días en aparente estado de ebriedad. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'
Daniel Lazo fue captado hace unos días en aparente estado de ebriedad. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'

La reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', del martes 9 de septiembre, generó gran revuelo al volver a mostrar las imágenes comprometedoras del cantante peruano Daniel Lazo, quien fue captado en aparente estado de ebriedad tras una presentación privada en Lima. Durante el programa, Magaly Medina expresó su desconcierto y preocupación al ver el estado del artista, afirmando: "Miren(lo), parece que lo contrataron en una fiesta privada y miren cómo canta y cómo lo sacan".

Según el informe difundido, en primera instancia, por el programa 'Todo se filtra' el lunes 8 de septiembre, Lazo habría sido contratado para animar un quinceañero, donde, tras su presentación, fue grabado saliendo del lugar con evidente dificultad para caminar, necesitando ayuda de un tercero para desplazarse. La situación no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a figuras del espectáculo como Medina, quien no ocultó su pesar por el rumbo que estaría tomando la carrera del ganador de la primera temporada de 'La voz Perú'.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: 'Esa amistad está rota'

lr.pe

Magaly Medina consternada por imágenes de Daniel Lazo aparentemente ebrio

Durante la emisión del programa de ATV, Magaly Medina no ocultó su decepción al comentar las imágenes en las que se ve a Daniel Lazo en un estado comprometedor tras su presentación en una fiesta privada. La conductora de 'Magaly TV, la firme' expresó su pesar al recordar los inicios prometedores del cantante en un programa concurso de Latina, donde destacó por su talento vocal:

“Pensar que este chico que se inició en 'La voz Perú', con una voz espectacular, un gran talento. Sin embargo, nadie se acuerda de él”. Medina también mencionó que el artista había reconocido públicamente en algún momento que enfrentaba problemas personales, los cuales aseguraba estar superando. Sin embargo, las imágenes difundidas por 'Todo se filtra' parecieran contradecir ese progreso.

PUEDES VER: Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: 'Lo utilizó para su concierto'

lr.pe

La fuerte crítica de Magaly Medina a Daniel Lazo

Con evidente consternación, la popular presentadora calificó de “totalmente ebrio” el estado en el que se encontraba Daniel Lazo, quien necesitó ayuda para mantenerse en pie al salir del evento. “Qué manera, como algunos futbolistas, cantantes, grupos y más, que desperdiciaron su carrera con alcohol y con mujeres”, sentenció Magaly Medina, haciendo una crítica directa a quienes no logran manejar los efectos de la fama.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“No están preparados para esto y ceden ante todas las tentaciones que este poquito de popularidad les ofrece. Qué pena me da ver a una persona, a un artista que tenía un futuro, se proyectaba con un futuro, con una gran voz”, agregó, lamentando que un talento como el de Lazo pueda terminar opacado por decisiones personales que comprometen su trayectoria profesional.

Notas relacionadas
Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"

Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"

LEER MÁS
Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

LEER MÁS
Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras quejarse de críticas en TV: "En vez de cantar, solo atinó a llorar"

Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras quejarse de críticas en TV: "En vez de cantar, solo atinó a llorar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

LEER MÁS
Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

LEER MÁS
Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha y recuerda con emoción al periodista: "Fue mi profesor (..) fue mi amigo"

Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha y recuerda con emoción al periodista: "Fue mi profesor (..) fue mi amigo"

LEER MÁS
Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Espectáculos

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota