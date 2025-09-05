La reciente aparición de Fiorella Rodríguez en el set de ‘Magaly TV, la firme’ generó gran revuelo en redes sociales y medios de espectáculos. La conductora y actriz asistió al programa junto a su prometido, Iván Micol, un joven español de 29 años, con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de un año y con quien planea casarse próximamente en una ceremonia doble, tanto en España como en Perú.

Durante la entrevista, el ambiente se 'tensó' cuando Magaly Medina hizo comentarios irónicos sobre el aspecto en las fotos de Rodríguez, insinuando que la presentadora lucía diferente en redes sociales a como se ve en persona, ya que usaría 'filtros'. La situación se volvió aún 'más incómoda' por tratarse de una transmisión en vivo y por la presencia del novio de Fiorella Rodríguez, quien evitó involucrarse en la discusión.

Fiorella Rodríguez 'enfrenta' a Magaly Medina por acusación

Esto ocurrió el pasado jueves 4 de septiembre durante la emisión en vivo del programa ‘Magaly TV, la firme’, donde Fiorella Rodríguez e Iván Micol fueron invitados para hablar sobre su historia de amor, la cual comenzó a través de redes sociales. Sin embargo, lo que parecía ser una conversación ligera tomó un rumbo inesperado cuando Medina le preguntó al joven español cómo empezó toda su historia de amor con la recordada 'Amistad', exconductora del bloque de espectáculos de América Televisión.

“¿Tú cómo descubres desde España a Fiorella Rodríguez, una peruana?”, consultó la periodista. “Nuestros perfiles eran similares, y cuando vi su publicación pensé: ‘Uy, qué guapa’”, respondió Micol con tranquilidad.

La situación escaló cuando Medina insinuó que Fiorella usaba filtros excesivos en sus redes sociales, lo que provocó una inmediata y contundente respuesta por parte de la artista: “¡Tan acabada no estoy, qué te pasa! Tengo lo mío, compañera”, expresó con visible molestia. Y añadió: “Me estás mirando de cerca, y aun así tengo mi gracia y mi picardía constructiva”.