Magaly Medina sorprende al anunciar en vivo convocatoria para reemplazar a DJ de su programa: "Recibo mensajes por el DM"

La conductora de 'Magaly TV, la firme' interrumpió el inicio de su programa para manifestar su incomodidad y anunciar que busca reemplazo para su DJ.

Magaly Medina estuvo a punto de despedir a su DJ. Foto: composición LR/difusión/ATV

En la emisión del 8 de septiembre de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al no iniciar su programa como de costumbre, bailando al ritmo de una canción de apertura. Por el contrario, ingresó seria al set y anunció convocatoria para encontrar un nuevo DJ.

“Bienvenidos a una nueva semana de Magaly TV. Si alguien me puede recomendar un DJ, por favor, que sepa pensar y que sepa que existe Spotify hace muchísimos años, donde hay una gran cantidad de canciones, les agradeceré. Recibo mensajes por el DM”, expresó la popular ‘Urraca’, dejando claro su fastidio con la música que sonaba en ese momento.

Magaly se incomoda en programa y abre convocatoria para contratar a nuevo DJ

El incidente se produjo al inicio del programa, cuando Magaly Medina, en vez de mostrarse enérgica y bailando como suele hacerlo, apareció con un gesto serio. La conductora pidió públicamente a su audiencia que le enviaran recomendaciones de DJs para reemplazar al actual.

La escena llamó la atención de los televidentes, ya que no es la primera vez que la periodista de espectáculos tiene desencuentros con el personal encargado de la música. En varias ocasiones ha mostrado su carácter exigente, reclamando en plena transmisión cuando considera que las canciones no son las adecuadas para su programa.

Magaly Medina y sus enfrentamientos pasados con DJs y su producción

Este nuevo episodio recordó a los televidentes un hecho similar ocurrido en 2024, cuando la popular 'Urraca' despidió a su DJ en plena transmisión en vivo tras un error con la música de apertura. En aquella ocasión, la presentadora se mostró indignada y, pese al intento del sonidista por corregir, lo interrumpió y despidió..

"Oye la música, ¿Qué pasó? Después dicen que por qué mis DJs y yo no nos llevamos bien. ¿Puedes soltarme música por fa? Gracias, dos soles de música, a ver si me das dos soles. (...) No, ya no sacalo. Gracias, despedido el DJ, gracias por tus servicios. Dios mío, no pueden poner una buena música. ¿No digo yo?", expresó la conductora.

