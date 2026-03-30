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Yonhy Lescano llama "telonero de Fujimori" a Carlos Álvarez: "No voy a permitir que me dé clases de moral"

El candidato de Cooperación Popular increpó a Álvarez de País para Todos en la primera fecha de la segunda semana de debate presidencial.

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